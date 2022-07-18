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عمر شويل - جدة كيفيه التبرع في أحسان الخيرية من أبرز الأمور التي يبجث عنها الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، فهي واحدة من ضمن المنصات الخيرية التي تُقدم الكثير من الخدمات والمساعدات لكافة الأشخاص الغير قادرين على تلبية الاحتياجات الخاصة به، حيث تهدف تلك المنصة لتطوير العمل الخيري داخل السعودية والعمل على مجتمع متكامل، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص منصة أحسان.

كيفيه التبرع في أحسان الخيرية

نظرًا للكثير من الصعوبات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة فأصحبت الأعمال الخيرية من الأمور الهامة التي يتساءل عنها الأشخاص، فهي تُمكن جميع الأشخاص الراغبين في التبرع عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

سجل دخول عبر الرابط الرسمي الخاص بمنصة إحسان الخيرية.

النقر على تبرع الآن ثم أنقر على كافة المشروعات الخاصة بالتبرع.

حدد الحالة المراد التبرع لها ثم أنقر على التفاصيل.

بعد ذلك قم بإدخال المبلغ المراد التبرع به وحالة المتبرع.

النقر على تبرع الآن ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط بعد ذلك على إتمام عملية التبرع وذلك يتم النقل لصفحة البنك لإتمام عملية التبرع.

من هم المستفيدين من منصة إحسان

هناك الكثير من المستفيدين من المنصة الخيرية إحسان حيث حددت الجهات المسؤولة المستفيدين وهما:

كافة الطلاب والطلبات.

المرضى والأسر دون مستوى الفقر.

كافة الغارمين والمسجونين بسبب راجع لتراكم الديون عليهم.

الأشخاص المتاجين لعمليات جراحية ولكن غير قادرين.

طرق التواصل مع منصة إحسان الخيرية

يُمكنك التواصل مع المنصة الخيرية إحسان وذلك من خلال الطرق التالية وهي:

تواصل عبر رقم الرسائل القصيرة على الرقم 5055.

يُمكنك التواصل عبر الموقع الرسمي الخاص بتويتر وأيضًا الرابط الرسمي الخاص بالمنصة.

رابط منصة إحسان للتبرع الخيري

يرغب الكثيرين من الأشخاص في التبرع لمنصة إحسان الخيرية لكي يتم إيصالها بشكل جيد لكافة المحتاجين حول المملكة العربية السعودية، فهي منصة إلكترونية تُقدم العديد من الخدمات ومنها التبرع لحالات مختلفة من الأسر الفقيرة، ولكي تتمكن من التبرع لابد من الاتجاه مباشرةً إلى رابط منصة إحسان الرسمية وإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.