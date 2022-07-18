أسرع تمويل شخصي 20,000 للسعودي والمقيم بدون كفيل

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عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية يوجد العديد من شركات التمويل التى توفر خدمات تمويلية تنافسية ومتنوعة للأفراد وأيضاً لقطاع الأعمال وشركة اليسر للإجارة والتمويل هي إحدى تلك الشركات التي توفر أسرع تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كما يمتاز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

أسرع تمويل شخصي 20,000 ريال من شركة اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم حلول تمويلية متنوعة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية ومن بين تلك الحلول التمويل الشخصي السريع بقيمة مالية 20 ألف ريال سعودي للمواطن كما متاح التمويل بقيمة 10,000 بدون كفيل للمقيم ولكن هناك عدد بسيط من الشروط الواجب توافرها وهي

لابد أن تكون فترة العمل للعميل المتقدم لا تقل عن ثلاثة أشهر عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم يقع بين 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون الراتب الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا أسرع تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

جميع المنتجات المالية التي تقدمها شركة اليسر للتمويل للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية كما هناك مميزات أخرى بالتمويل تجعلة يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الشخصي السريع من اليسر بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل اليسر السريع بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

العميل الغير سعودي لديه فرصة الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 10,000 ريال سعودي بدون كفيل.

كما يحصل العميل السعودي على التمويل بقيمة ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

من مزايا التمويل الشخصي السريع من اليسر أنه ليس له أى مصاريف إدارية.

3 سنوات هي فترة سداد التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل.

التقديم على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

لا يحتاج طلب التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر للتمويل أى وقت فيمكن التقديم على طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل ثم الدخول على نموذج طلب التمويل وملئ النموذج بالبيانات المطلوبة.