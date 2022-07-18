العنوان الوطني ]ثعتبر من أهم الخدمات التي يُقدمه البريد السعودي تسهيلاً للوصول لكافة أفراد المملكة العربية السعودية بسهولة ويُسر ودون أي مجهود، حيث يرغب الثكيرين في التعرف على كيف اطلع العنوان الوطني من ابشر لكي يتعرفون عليه نظرًا لاستخدامه في العديد من الأمور، وجاء هذا الأمر تحقيقًا لرؤية المملكة، وهذه الخدمة مُتاحة أيضًا للمقيمين داخل أراضي المملكة، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص العنوان الوطني.

كيف اطلع العنوان الوطني من ابشر

يُمكنك الحصول على العنوان الوطني من قبل منصة أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

انتقل مباشرة إلى رابط منصة ابشر الرسمي.

أضغط على خانة أبشر افراد ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب كلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك سيتم توفير كافة البيانات الخاصة بالعنوان الوطني.

كيف اطلع العنوان الوطني بدون ابشر

يُمكنك أيضًا الحصول على العنوان الوطني دون الاتجاع لمنصة أبشر الإلكترونية وذلك من خلال الآتي:

اتجه مباشرةً إلى رابط العنوان الوطني الرسمي.

اختر إدارة عنوان مسجل ثم أكتب رقم الهوية ورقم الهاتف.

أضغط على خانة التحقق من الهوية.

طريقة التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

يُمكنك التسجيل في العنوان الوطني بالنسبة للأفراد وذلك عن طريق الآتي:

أذهب مباشرةً للعنوان الوطني.

النقر على خانة سجل عنوانك ثم أختر تسجيل الأفراد.

انتقل بعد ذلك للصفحة المخصصة لتسجيل البيانات.

اكتب جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط بعد ذلك على التالي ثم حدد عنوان الموقع.

اختر بعد ذلك على متابعة ثم وافق على الشروط والأحكام.

سجل رمز التفعيل المُرسل لهاتفك.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل في العنوان الوطني بنجاح.

الاستعلام عن العنوان الوطني

لكي تتمكن من الاستعلام عن العنوان الوطني وذلك عبر اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي: