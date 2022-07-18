نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة 1444 وطريقة استعلام عن تأشيرة عائلية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة 1444 ، هو أبسط ما يمكنك عمله، من خلال منصة التأشيرات السعودية، أو إجراء استعلام عن الطلبات والتأشيرات – المنصة الوطنية الموحدة، حيث يمكنك إجراء استعلام عن تأشيرة برقم الهوية، أو استعلام عن تأشيرة برقم الجواز، وكذلك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، كما تستطيع إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، وكلها خدمات إلكترونية مجانية، يمكنك كمستفيد منها، الانتهاء منها بطريقة آمنة، عبر المنصة التأشيرات الرسمية visa.mofa.gov.sa، وتستطيع أيضًا البحث عن طلب مقدم عن طريق وزارة الخارجية، مثل طلب زيارة عائلية، حيث يظهر رقم طلب التأشيرة، عن طريق وزارة الخارجية زيارة عائلية، وإذا أردت أن تستعلم عن كيف تجد رقم طلب الزيارة؟ فيمكن القول بأن في حال فقدان رقم الطلب، يمكنك التواصل مع مكتب وزارة الخارجية، على رقم 0114067777، وإجراء استعلام عن طلب زيارة 1444 العائلية الخاصة بك.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

إذا أردت إجراء استعلام عن طلب زيارة، فيمكنك ذلك عبر موقع وزارة الخارجية، أو من خلال رابط استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa، وبعد ذلك تتبع الخطوات التالية:

أدخل أولا نوع استفسارك وهو طلب دعوة. وبعدها أدخل رقم الطلب. وبعد ذلك أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة. وبعدها سجل رمز التحقق. وأخيرًا اضغط على كلمة بحث.

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

يمكنك الآن عمل استعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية، أو استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، من منصة التأشيرات الإلكترونية. وذلك بعدة خطوات هي:

زر أولا رابط منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية. وبعد ذلك اضغط على طلب مدخل. وبعدها أدخل رقم الطلب. ومن ثَم أدخل رقم الجواز. وبعدها سجل الرمز المرئي كما هو. وأخيرًا اضغط على كلمة استعلم.

حالات استعلام عن طلب زيارة

لم يتم تقديم الطلب إلى غرفة التجارة

في حال ظهور تلك الرسالة لك، فاعلم أن طلب الزيارة العائلية، لم يتم تصديقه حتى الآن من الكفيل، في غرفة التجارة، فإذا تمت تلك الخطوة، فسوف يصل طلبك إلى وزارة الخارجية.

تم تقديم طلبك

في حال وصول طلبك إلى غرفة التجارة، فسوف تبدأ تأشيرة الزيارة العائلية، في إظهار اسم الغرفة.

3.الموافقة على تأشيرة الزيارة

في حال ظهور تلك الرسالة، قم بطباعة المستند، وبعد ذلك تواصل مع أحد مكاتب خدمات التأشيرات لتقديم تلك المستندات المطلوبة، وبعدها أدخل لتقديم طلبك إلكترونيا، وهذا يعني الموافقة على التأشيرة التي تقدمت بطلبك للحصول عليها.

تم رفض تأشيرة الزيارة

في حال ظهور تلك الرسالة لك، فهذا يعني رفض التأشيرة التي تقدمت لها. وهذا يعني أن هناك أحد الأسباب لرفض طلب تأشيرة زيارة عائلية. وأبرزها ما يلي:

أن تكون صلاحية الإقامة غير كافية؛ وهنا يجب أن تكون الصلاحية ممتدة لثلاثة شهور قادمة، من وقت تقديم الطلب.

وقد يكون طلبك قد تمت تعبأته بطريقة خاطئة؛ وهذا يتطلب مراجعة البيانات أثناء التسجيل.

يمكن أن يكون طلبك قد تم تجويله إلى غرفة تجارة خاطئة؛ وهذا يعني أن عنوان الغرفة مختلف عن العنوان المسجل في التأشيرة.

كما يمكن إلغاء الطلب أو رفضه بسبب موسم الحج؛ حيث يجب التقديم على التأشيرة، قبل شهر رمضان، لأن في حالة التزامن مع فترة الحج، ترتفع حالات رفض الطلب.

الحالات المسموح لها بتقديم طلب زيارة عائلية، فإذا تقدمت بطلك لغيرهم يتم رفض الطلب. وهم: