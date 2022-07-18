موافقة فورية 20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون كفيل وبلا رسوم إدارية

أحصل الآن على عرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث تمنح السعودي والمقيم في السعودية موافقة فورية عند طلب الحصول على التمويل الشخصي الأصغر الذي يصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل في المملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل الآن بأنه بدون الحاجة إلى كفيل لذلك فهو من أفضل القروض المتاحة في الشركة حيث يمكن الحصول على المبلغ التمويلي المطلوب بشروط وضوابط معلنة عبر شركة اليسر ومن أهمها أن يكون المتقدمين لديهم دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي في المملكة وذلك لضمان الحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون موافقة الكفيل لمدة 36 شهر بلا رسوم إدارية إضافية على التمويل التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

شروط الموافقة الفورية على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر

لكي يضمن العميل المتقدم السعودي أو المقيم في المملكة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية عليه توفير بعض الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل بلا رسوم إدارية كذلك يعطى التمويل الشخصي بالشركة بفترة سداد ميسرة للجميع حتى ثلاث سنوات بشروط مرنة لكافة العملاء كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر عبر شركة اليسر أن يكون المتقدمين يمتلكون دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك.

لابد من القيام بتوفير فترة عمل لمدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه على الأقل بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كذلك التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بحد أقصى 60 عام ماعدا العسكريين بالقطاع العسكري مسموح لهم التقديم حضتى سن التقاعد لديهم.

المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر

يحصل جميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية المتقدمين لطلب التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل على جميع المزايا التمويلية المتوفرة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل وبدون رسوم إضافية وغيرها من المميزات المتاحة في الشركة كالتالي بكافة التفاصيل: