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متى اهلية الضمان المطور للمسجلين الجدد في شهر يوليو 2022 وموعد صرف راتب الضمان للشهر الجديد، للمسدلين بالنظام القديم والجديد، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للمستفيدين، وتقوم كذلك بتوفير منصة تويتر أخبار الوزارة ورقم الضمان الموحد المجاني لتقديم الشكاوى والاستعلام عن مواعيد نزول الراتب للشهر الجديد أو أسباب منع صرف الراتب.
متى اهلية الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa تسجيل يوليو 2022 الرقم الموحد للشكاوى
يستمر نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة في استقبال تسجيلات المواطنين الجديدة حتى شهر أكتوبر 2022، كما يتم شهريا الإعلان عن أهلية المتقدمين على أن يتم تسلم الراتب مباشرة عقب الإعلان عنها وتتيح الوزارة تقديم الشكاوى أو إعادة التقديم من جديد حتى شهر أكتوبر، وتوفر منصة تويتر الرد على أكثر الأسئلة شيوعا والتي تصل عبر البريد الخاص بالوزارة أو عبر رقم الاتصال الموحد.
كيف استعلم عن أهليتي في الضمان
يتم الاستعلام عن الاهلية قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج، وذلك من خلال حساب الفرد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص فيه حساب الفرد، برقم الهوية، على أن يتم الاستعلام عن القبول أو الرفض من خلال الحساب، كما يتم إرسال رسالة الأهلية عند القبول تلقائيا على رقم الهاتف النقال الذي تم تسجيله في المطور في البداية، ويتم بعدها مباشرة في اليوم التالي بتسلم الراتب.
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كم مدة التحقق من الإيبان البنكي
يتم التسجيل والرد على الأهلية في خلال 20 يوم عمل من يوم التقديم والتسجيل برابط الضمان المطور، ويتم التحقق من كافة البيانات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يكون منها الاستحقاق والهوية ودخل الاسرة والفرد وكذلك الغيبان البنكي، ويتم كل ذلك خلال 20 يوم عمل في الوزارة ويتم بعدها الحصول على رسالة على الهاتف تفيد بالقبول أو بالرفض، كما يمكن التحقق من قبول الغيبان المصرفي أو الانتظار من خلال حساب الفرد على الضمان المطور الذي قام بتسجيله.
خطوات الاستعلام عن متى اهلية الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa
- يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يتم الدخول على رابط التسجيل للضمان المطور بالرقم المدني أو بالمنصة الوطنية الموحدة.
- يقوم باختيار طريقة التسجيل وإتمام تسجيل البيانات.
- يتم تسجيل الدخول على صفحة البيانات الشخصية.
- يتم تسجيل المعلومات أو تغييرها كما يتم إتاحة الاستعلام عن الأهلية ونزول الراتب كذلك.
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