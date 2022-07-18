تمويل تمام الاسلامي بشروط مناسبة مع رابط التسجيل

تمكين تطبيق تمويل تمام يؤهل مواطني المملكة العربية السعودية للاستفادم من تمويل تمام ، ولشراء الاحتياجات الأساسية التي قد يحتاجون من أجلها إلى أموال كبيرة، وقد برزت منصة تمام المالية في الآونة الأخيرة بسبب تسهيل الشروط والضوابط المطلوبة لقبول الطلبات إلكترونيا “طلب التمويل” ، لذلك سنذكر للعملاء الراغبين بالحصول على تمويل شخصي شروط وآلية طلب التمويل أون لاين.

تعرف على شروط تمويل تمام الشخصي

لقد حددت منصة التمويل الشخصي Tammam Express العديد من شروط التمويل ، يرجى التأكد من اتباعها ، في حالة عدم وجود أي من هذه الشروط ، سيتم إلغاء الطلب، والشروط هي:

يجب ألا يكون مقدمو الطلبات مستفيدين من قروض المنصة ولم يتم دفع قيمتها عند تقديم طلب جديد. يجب إدخال البيانات الكاملة في النظام الأساسي بالطريقة الصحيحة لضمان الأهلية. دفع الرسوم المعيارية المطلوبة من خلال المنصة. اعتماد وتنفيذ الضوابط واللوائح ذات الصلة. ضرورة تقديم المستندات والمستندات الرسمية المتعلقة بقيمة الأجور بشرط أن تكون مستمدة من جهة العمل.

الطريقة الوحيدة للتقديم على تمويلك هو عن طريق تطبيق #تمام الرسمي وليس هناك مندوبين لطلب الخدمة. للمزيد من المعلومات حول المنتج، حمّل التطبيق الآن أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني. ⁦https://t.co/sX9hLCg6Gi pic.twitter.com/tRk5xg6JkX — تمام (@UseTamam) الطريقة الوحيدة للتقديم على تمويلك هو عن طريق تطبيق #تمام الرسمي وليس هناك مندوبين لطلب الخدمة.



للمزيد من المعلومات حول المنتج، حمّل التطبيق الآن أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني.



⁦https://t.co/sX9hLCg6Gi pic.twitter.com/tRk5xg6JkX — تمام (@UseTamam) September 7, 2021

ماهي مزايا تمويل منصة تمام

بعد الموافقة على التقدم بطلب للحصول على تمويل تمام ، يمكن للعملاء الحصول على الكثير من المزايا ، بما في ذلك:

أنها طريقة تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية تمنح المنصة مدة سداد بناءً على قيمة التمويل والأقساط الشهرية المدفوعة للمنصة. أقساط ميسرة للأفراد تمويل مناسب لمجموعة عديدة من فئات المجتمع.

كيفية التسجيل في منتج تمويل تمام السعودية

يتوفر التمويل النقدي الفوري من خلال منصة تمام التي أطلقت منتجات تمويلية لتسهيل عملائها ، وخاصة أولئك الذين لا يرغبون في اللجوء إلى البنوك السعودية المختلفة. يمكنك التقدم بطلب التمويل من خلال الخطوات التالية: