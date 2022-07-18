نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة واستخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة. حيث أن مصرف الراجحي يعتبر من أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية. والذي يجعل بنك الراجحي يضم عدد كبير من العملاء ويمتلك العديد من الفروع؛ هو أن الراجحي يقوم بتقديم خدمات عديده لعملائه، كما إنه يعمل جاهدا من أجل توفير للعملاء الوقت والجهد، ومن أهم الخدمات التي يقدمها هي بطاقة صراف الراجحي الجديدة، حيث تقوم هذه البطاقة الجديدة بتسهيل عمليات الإيداع، وكذلك عمليات السحب من الصراف بكل سهولة ودون بذل مجهود، ولهذا سوف نقوم اليوم في هذا المقال بعرض طريقة تفعيل هذه البطاقة. كما يمكنك التعرف أيضاً على رقم بنك الراجحي المجاني وأهم الخدمات

تفعيل بطاقة الراجحي الجديدة

حتي يتمكن العميل من القيام بتجديد بطاقة الراجحي الجديدة. ينبغي عليه القيام ببعض الخطوات، كما يمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي:

يجب على العميل أولا أن يقوم بوضع البطاقة داخل المكان الخصص لها في جهاز الخدمة الذاتية

ثم بعد ذلك ينبغي كتابة الرقم السري الخاص ببطاقته التي يريد تجديدها

وبعدها يجب عليه الضغط على طباعة بطاقة

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على الهاتف تضم الرقم السري

وعليه بعدها أن يقوم بإدخال الرقم السري المُرسل إليه، وإعادة كتابته مره أخرى

وأخيرا سوف يتم طباعة بطاقة جديدة جاهزة للاستخدام.

طريقة استخراج بطاقة الراجحي بدل فاقد

كما يقدم الراجحي خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية. كما يمكنا ذكر خطوات استخراج هذه البطاقة كما يلي:

أولا يتم الضغط على أمر طباعة بطاقة صراف الراجحي مدي

ثم اختيار خيار طباعة الراجخي مدي من بين الخيارات المعروضة

وبعدها عليك كتابة رقم الحساب البنكي الخاص بالعميل

ثم الضغط على تأكيد، وكتابة رقم البطاقة أو رقم الإقامة

والقيام بكتابة الرقم السري المرسل لك على الهاتف، وكذلك التأكيد ببصمة الإصبع

وبعد ذلك كتابة الاسم ومن ثم الحصول على البطاقة. كما يمكنك التعرف أيضاً على أنواع بطاقات التميز من الراجحي وطريقة الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على عضوية التميز بنك الراجحي ومميزات العضوية وشروطها ورسوم السحب خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة استخدام البطاقة ذات الشريحة

حيث إنه بعد أن قمنا بعرض طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وكذلك طريقة إستخراج بطاقة الراجحي بدل فاقد. يمكننا أيضاً عرض كيفية استخدام بطاقة الراجحي ذات الشريحة كما يلي:

أولا عند القيام بعملية البيع يقوم البائع بوضع البطاقة في المكان المخصص لها بجهاز نقاط البيع

وبعد ذلك يقوم البائع بكتابة المبلغ المستحق الدفع

ومن ثَم يقوم العميل بإدخال رقم البطاقة السري للتأكيد

وفي حالة ألا يكون الجهاز يُدعم هذا النوع من البطاقات الذكية، عندها يقوم العميل باستخدام البطاقة بالصورة القديمة، كما كان يستخدم البطاقة الممغنطة

وبعدها يقوم بالتوقيع كالسابق.

طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي

حيث يتمكن عميل بنك الراجحي من تجديد بطاقة صراف الراجحي بكل سهولة ويسر عن طريق ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك. كما يتمكن العميل من التجديد للبطاقة عن طريق الخطوات التالية:

أولاً يجب القيام بالذهاب إلى جهاز صراف آلي خاص ببنك الراجحي

ثم إدخال البطاقة وكتابة الرقم السري الخاص بها

ثم النقر على خيارات أخرى ومن خلال الاختيارات التي ستظهر لك عليك اختيار خيارات أخرى أيضاً

وبعدها اختيار طلب تجديد بطاقة الصراف الآلي

وأخيراً الضغط على موافق.

أنواع بطاقات فيزا الراجحي

حيث يتميز بنك الراجحي بتقديمه للعديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها الكثيرة التي تقدمها للعملاء. ويمكننا عرض أهم هذه البطاقات كما يلي: