نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443 – 1444 عبر بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa للإلتحاق بالكليات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443 – 1444 من خلال رابط موقع afca.mod.gov.sa. نتناوله معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تتيح وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي إمكانية التقديم في الدفعة الجديدة “ضباط” الخاصة بحاملي الشهادة الثانوية. وفي السياق ذاته تتم عملية تقديم وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد التي تسمح للطلاب بتسجيل طلبات الإلتحاق بصفوف القوات المسلحة في المملكة.

تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443 – 1444

نرصد لكم في الآتي رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي لعام 1443 – 1444. وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد الماضي الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري 2022. عن فتح باب التقديم في وزارة الدفاع لحملة الشهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة لإتاحة التسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريوس وأيضًا طلاب الكليات العسكرية المختلفة في المملكة.

وزارة الدفاع ضباط

وفي السياق ذاته أوضحت وزارة الدفاع في بيانها الرسمي الذي نشرته عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”. أن عملية تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443. من المقرر أن تبدأ في يوم الخميس الموافق السادس عشر (16) من شهر يوليو الجاري 2022. والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1443.