نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 عداد صرف الراتب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 راتب التقاعد لشهر يوليو 2022، أصبح محل بحث كبير من مستحقي راتب التقاعد مدني وعسكري، وذلك مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر الجديد يوليو 2022 راتب شهر ذو الحجة 1443، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على توفير رواتب المتقاعدين في الموعد المحدد والمعلن عنه والذي يعلمه الجميع، لكن قد يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتم فيها تقديم أو تأخير موعد الصرف، كما أن المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية السعودية قاموا بتثبيت موعد صرف راتب التقاعد متقاعدي التأمينات الاجتماعية في المملكة ليوافق اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، هذا وسوف نبين لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز عداد نزول راتب التقاعد الجديد بالثانية وطريقة الاستعلام عن الراتب وما هي شروط استحقاق راتب التقاعد العسكري والمدني.

موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أنه قد تم تثبيت وتحديد مواعيد صرف الرواتب في السعودية. ولا يتم تغيير مواعيد الصرف إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية. وهذا تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين أصحاب الرواتب خصوصاً رواتب المتقاعدين.

متى صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2022

يتم صرف راتب التقاعد الرواتب الخاصة بمستفيدي المؤسسة العامة للتقاعد يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. هذا إذا لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية فإذا صادف عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم. وعليه فإن موعد نزول رواتب المتقاعدين شهر ذو الحجة 1443 هو يوم الإثنين 26\12\1443 الموافق 25\07\2022.

عداد نزول راتب التقاعد لشهر ذو الحجة 1443

شروط استحقاق راتب متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق رواتب المتقاعدين سواء مدني أو عسكري. ومن أهم هذه الشروط هي بلوغ صاحب المعاش للسن القانونية أو إحالته للتقاعد. وكذلك في حال أمضى المتقاعد المدة المطلوبة على رأس العمل والتي لا تقل عن 120 شهر. وفي حالة شراء المدة البينية المكملة للمعاش حسب اللائحة المعمول بها في كل جهة على حدة.