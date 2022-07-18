مبلغ دعم برنامج حساب المواطن لكل فرد وخطوات التسجيل

مبلغ دعم برنامج حساب المواطن لكل فرد، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية برنامج دعم حساب المواطن للعمل في عام 2017 م، بهدف توفير الدعم المادي للمواطنين في المملكة، وذلك لمساعدتهم في تخطي الصعوبات المباشرة والغير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تتم في المملكة والتي بدورها تؤثر سلبا على مجموعة من الأسر في السعودية، ويعمل برنامج حساب المواطن على تقوية مستوى الخدمات التي يقدمها، وكذلك إتاحة الدعم المادي لأكبر عدد من الأفراد في المملكة لكي يتمكنوا من توفير حاجاتهم الشخصية اليومية.

مبلغ دعم برنامج حساب المواطن لكل فرد:

صرح برنامج حساب المواطن عن القيام ببعض التعديلات في الفترة الأخيرة، جاء ذلك تنفيذًا لأمر صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي أمر بإعادة فتح باب التقدم على برنامج حساب المواطن ولقد خصص مبلغ بقيمة 20 مليار ريال سعودي للمساعدة في دعم المواطنين وهذا للمساعدة في مواجهة المشكلات التي حدثت نتيجة لارتفاع الأسعار في العالم، وخصص مبلغ 8 مليار ريال سعودي لدعم مستفيدي حساب المواطن فقط، والذي ترتب علية زيادة معاش إضافي على الراتب الأساسي للمستحقين، هذا الدعم يتم صرفة بشكل شهري حتى انتهاء العام الحالي 2022 م، ونتيجة لقرارات الملك الجديدة فإن المستفيد يحصل على:

يتم منح رب الأسرة المستحق لمعاش حساب المواطن دعم مالي بمبلغ 720 ريال سعودي.

كما يتم منح التابع الذي هو أقل من 18 عام دعم مالي يصل إلى 216 ريال سعودي شهريًا.

أيضا الفرد الذي يتعدى عمرة الثامنة عشر سنة يحصل على دعم بمبلغ 360 ريال سعودي كل شهر.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

يمكن الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن بكل سهولة عند تطابق شروط البرنامج على المتقدمين، ثم القيام بالتسجيل في البرنامج للتمكن من الاستفادة من الدعم عن طريق: