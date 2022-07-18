نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تعلن أهلية حساب المواطن للمستفيدين الجُدد لشهر أغسطس 2022 للدفعة 57 شهر محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد أفصحت عن متى تعلن أهلية حساب المواطن 2022 حيث يتساءل المستفيدين من دعم البرنامج عن الأهلية، وهذا بالتزامن مع اقتراب إيداع رواتب شهر أغسطس 2022، كما يتساءل البعض عن سبب تأخر الأهلية وهذا ما سنوضحه عبر التالي بالإضافة إلى كيفية الاستعلام وكيفية تقديم طلب اعتراض لمراجعة النتائج في حال عدم صرف الدعم لأحد المستفيدين.

متى تعلن أهلية حساب المواطن 2022/1444؟

من المتعارف عليه أنه في اليوم السادس عشر من كل شهر ميلادي يتم الإعلان عن موعد أهلية حساب المواطن، حتى يتمكن المستفيد من تقديم طلب اعتراض على الأهلية، بحيث يستطيع الحصول على مبلغ الدعم مع الدفعة التالية، هذا وقد بين حساب المواطن أن المواطنين الذين يسجلون في البرنامج قبل يوم 16 من شهر يوليو سيتم صرف الراتب الأول لهم مع دفعة شهر أغسطس بعد استيفاء جميع الشروط.

ويرجع سبب تأخر أهلية حساب المواطن هو الدراسة الفعلية لطلبات المتقدمين للدعم من الطلاب، وسيتم الإعلان عن خلال الأيام المقبلة، حتى يتم صرف رواتب الدعم في 10 من شهر أغسطس كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب مواطن

عند تقديم طلب للحصول على أهلية حساب المواطن يستغرق دراسة الطلب مدة تصل إلى شهر كحد أقصى، ويتم الرد على المتقدم بالقبول المبدئي، ويستطيع المتقدم الإطلاع على نتائج الأهلية من خلال خطوات الاستعلام التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل البيانات المطلوبة ليتم تسجيل الدخول للحساب.

اختر من القائمة “دراسة الأهلية”.

بعد الضغط على أيقونة دراسة الأهلية تظهر النتائج وحالة الطلب.

نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 17, 2022

طلب اعتراض حساب المواطن

يمنح حساب المواطن للمستفيدين إمكانية تقديم طلب اعتراض لمراجعة نتائج الاستحقاق، ويقوم المستفيد بتقديم طلب الاعتراض فور الإعلان عن نتائج البرنامج، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف راتب الدعم بأثر رجعي عن الفترة التي لم يتم صرف فيها الدعم للمستفيد، ويتم قبول أو رفض الطلب في مدة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوم كحد أقصى، وخطوات تقديم طلب اعتراض كالتالي: