المعهد السعودي سرب.. رابط التقديم والشروط srp

المعهد السعودي سرب، فقد أعلن المعهد عن بدء التقديم في برنامج التدريب الخاص بها لما يخص الخريجين من الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة من أجل الالتحاق في البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف بالخطوط الحديدية السعودية، التي تعمل علي تقديم الكثير من المميزات للعاملين إليها من توفير مكافآت مالية مميزة وتوفير تأمين طبي وبدل مسكن وغيرها من المميزات، كما سيحصل المتقدم علي فترة تدريب مميزة تكون مؤهلة للعمل والتوظيف تصل إلى عامان ونصف، علي أن يتم التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريق التقديم في المعهد السعودي سرب.

شروط المعهد السعودي سرب

يتم التسجيل في برنامج التدريب الخاص في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) بناءً علي توافر عدد من الشروط الهامة التي تم إعلانها من جانب المعهد، وهي كالتالي:

أن يقتصر التقديم علي الطلاب السعوديين فقط.

أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة فقط.

الحصول على الاختبار الخاص بالقدرات العامة بنسبة لا تقل عن 70%.

ألا يتعدى العمر الخاص بكل متقدم عن 23 عام خلال التقديم ولا يقل عن 18 عام.

أن يستطيع كل متقدم اجتياز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجري له.

خلال التقديم في المعهد يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

تخصصات التقديم بمعهد سرب

يتم التقديم بعدد من التخصصات التي يوفرها معهد سرب لجميع طلابه، ومن هذه التخصصات ما يلي:

قيادة القطارات.

صيانة البنية التحتية.

صيانة العربات والقاطرات.

تخصص الاتصالات والإشارات والتحكم.

كيف أقدم بمعهد سرب؟

في حال توافر شروط التسجيل علي كل متقدم، فسوف يحصل كل متقدم علي راتب 2000 ريال أول عام، وراتب 3000 ريال للمدة الباقية من التدريب، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني لجميع الطلاب علي النحو التالي: