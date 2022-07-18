نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد السجل التجاري المنتهي للشركات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تجديد السجل التجاري المنتهي للشركات على محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت وزارة التجارة السعودية إمكانية إجراء هذه الخدمة بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم الذي كان يُبذل في السابق في الذهاب إلى مقرات الجهات المعنية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية قد أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن إمكانية تجديد السجلات التجارية المنتهية والموقوفة إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل في إطار خطة المملكة لتطوير التحول الرقمي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتجديد سجلكم التجاري كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة طباعة السجل التجاري إلكترونياً، فإلى نص المقال.

تجديد السجل التجاري

حرصت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة على تقديم معظم خدماتها إلى المواطنين بشكل إلكتروني في إطار اهتمام المملكة بالإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ويُمكنكم الآن تجديد سجلكم التجاري بخطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة التجارة .

. ثانياً سجل دخولك بكتابة رقم الهوية أو اسم المستخدم.

ثالثاً قم بالبحث عن أيقونة سجلاتي الإلكترونية.

رابعاً قم بالنقر على تجديد السجل التجاري.

خامساً قم بتحديد مدة السجل التجاري.

سادساً قم بالتأكد من البيانات المدخلة قم انقر على إرسال الطلب.

سابعاً ستستقبل على جوالك رسالة فاتورة سداد.

ثامناً قم الآن بتسديد الفاتورة عبر قنوات الدفع المختلفة.

تاسعاً الآن قم بطبع السجل التجاري.

كم رسوم تجديد السجل

أعلنت وزارة التجارة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن الرسوم المقرر دفعها لتجديد سجل تجاري رئيسي تبلغ 200 ريال سعودي للسنة الواحدة أماالفرعي 100 ريال للسنة الواحدة للمؤسسة الفردية، وبالنسبة إلى رسوم اشتراك الغرفه التجارية يتحدد طبقاً لنوع النشاط التجاري فالشركات الدرجة الأولى 5000 ريال والدرجة الثانية 2000 ريال أما المؤسسات الدرجة الثالثة 800 ريال والدرجة الرابعة 300 ريال سعودي.

ونكون الآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن أوضحنا كافة التفاصيل والمعلومات المرتبطة بهذا الموضوع، ويُمكنكم ترك أسئلتكم بالأسفل وسنرد عليكم فوراً