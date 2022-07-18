Noor تسجيل الطلاب نظام نور 1444 تسجيل ولي الأمر برقم الهوية

تسجيل الطلاب نظام نور 1444 كيفية تسجيل الطلاب اندرويد نظام نور 1443 حيث يعتبر نظام نور من أهم ما يجعل أولياء الأمور والطلاب في الفترة الحالية لرغبتهم في تسجيل الدخول الالكترونية بعد إن اعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن التسجيل سوف يكون الإلكتروني من خلال منصة نور التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب واولياء الأمور ايضا وتسهل عليهم العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لذلك سوف نعرض خطوات تسجيل الطلاب في نظام رياض الأطفال بالتفاصيل خلال الفقرات التالية وذلك من خلال موقع ثقفني .

تسجيل الطلاب نظام نور 1444

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت من انه في يوم 28 من شهر شوال السماح بالتقديم في مراحل رياض الاطفال من خلال منصة نور لكي تسهل على جميع المتقدمين عملية التسجيل ولكي يستطيع اولياء الامور التسجيل بسهولة يجب عليهم اتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط منصة نور الرسمي.

كتابة كلمة السر الخاصة بولي الأمر أو الطالب.

وإذا لم يكن لك حساب مسبق على منصة نون يجب ان تضغط على انشاء حساب وتتبع التعليمات.

ثم تقوم باختيار تسجيل الصف الأول الابتدائي وتضغط على تشغيل جديد.

تدخل جميع المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة.

وتكتب بيانات التواصل مع للطالب والعائلة.

ثم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح

ثم ترفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة مثل شهادة الميلاد ومحل السكن وغيرهم.

ثم تضغط على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.

ثم يجب التأكد من جميع البيانات المدخلة وتراجعها

وتقوم باختيار المدرسه التي يرغب التسجيل بها للطالب

ويجب أن تحدد مدرسة اضافية اخرى في حال عدم القبول في المدرسة الأولى لأي سبب من الأسباب.

وتضغط على كلمة حفظ في نهاية الصفحة.

تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي