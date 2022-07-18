نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدايا وكيفية تمكن المستفيد من التحقق من أهليته الصحية للسفر عبر تطبيق “توكلنا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم سدايا العديد من خدماتها لكافة المواطنين حيث أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر عن خطوات وطريقة تمكن المستفيدين في برنامجها من التحقق من أهليتهم الصحية عبر تطبيق “توكلنا” قبل السفر، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية تمكن المستفيد من التحقق من اهليته الصحية للسفر عبر توكلنا والعديد من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام نوضحها بالتفصيل بداخل المقال،حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بمواكبة جهود المملكة العربية السعودية, وذلك عن طريق كوادرها وإمكانياتها لتوفير الراحة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام, وسيتم ذلك عن طريق تقديم حلول وخدمات رقمية من شأنها التسهيل علي الحجاج لأداء مناسكهم, وأداء الشعائر المقدسة بكل سهولة ويسر، وقد قامت أكاديمية سدايا بذلك للمحافظة على صحة الحجاج في المملكة العربية السعودية والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض وخاصة فيروس كورونا.

كيفية الاستعلام عن الأهلية الصحية من خلال توكلنا:

ادخل من تطبيق توكلنا.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم تقوم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثم عليك باختيار خدمة التحقق من الأهلية الصحية.

ثم تقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة متناهية.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة استعراض الحالة الصحية.

الخدمات المقدمة للحجاج من سدايا لحجاج بيت الله الحرام:

تسعى الحكومة السعودية بكل جهودها للرقي والنهوض بمستوى المملكة وذلك بمساعدة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الراحة للحجاج خلال موسم الحج الحالي وذلك من خلال حلول رقمية تساعد الحجاج في أداء مناسكهم وشعائرهم وتمكنهم من التنقل من مكان لآخر بكل يسر وسهولة.

سدايا تقدم دعم برنامج “طريق مكة”:

من الجدير بالذكر حيث تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على دعم مبادرة طريق مكة أحد برامج رؤية المملكة 2030م التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة حيث تهدف هذه المبادرة إلى إنهاء جميع الإجراءات التي يحتاجها الحاج في بلده قبل السفر إلى المملكة بدء من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخد الخصائص الحيوية ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات بعد تأكد توفر الشروط الصحية وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، إضافة إلى التجهيز الفني والتقني لجميع المنافذ الحدودية ومنافذ الحج.

سدايا تمكن المستفيد من التحقق من أهليته الصحية للسفر:

تقوم سدايا بتقديم العديد من خدماتها لكافة المواطنين حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المعروفة بـ”sdaia ” بالإعلان عن التسجيل في برنامج “ai summer champions” الذي يعمل على تكوين كفاءات سعودية في مجال “البيانات والذكاء الاصطناعي” أثناء الصيف من خلال “أكاديمية سدايا”، والتي تعمل على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف بناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل على تطوير استراتيجية السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما تلعب دورا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

تطبيق توكلنا واستعراض سجل السفر الدولي:

اولا: تقوم بالذهاب إلى تطبيق توكلنا.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عبر كتابة الاسم ثم كلمة المرور.

ثم تقوم بالضغط على سجل السفر الدولي.

انتظر سوف تظهر لك قائمة بها جميع الرحلات التي قمت بها.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة استعراض تفاصيل وبيانات الرحلة.

أن يقوم الشخص المستفيد بالضغط على الرحلة التي يرغب في معرفة كافة بياناتها لتحديد الرحلة.

نظهر بشكل تلقائي هذه البيانات وهي تتمثل في (تاريخ الدخول، وجهة الوصول وغيرها من البيانات والتفاصيل الأخرى).

كيفية التواصل مع وزارة الصحة:

فاذا ماصادفك وجود تحديات في عدم تحديث البيانات يستطيع المواطن السعودي المستفيد من البرنامج التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937 لمعالجة هذه البيانات والعكس بالنسبة لتطبيق توكلنا.