نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر اسطوانة الغاز في السعودية 1444 الجديدة والفارغة وفقًا لتحديث ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أرامكو هي المسؤولة عن تحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته على حسب العديد من الأسس، حيث يرغب الكثير من المواطنين والمقيمن أيضًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية في التعرف على كم سعر اسطوانة الغاز في السعودية لكي يقومون بشراءها أو تعبئتها أو غير ذلك، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

كم سعر اسطوانة الغاز في السعودية 1444

هناك قائمة بأسعار اسطوانة الغاز والتي حددتها شركة أرامكو على النحو التالي وهي:

كم تكلفة تعبئة اسطوانات الغاز الجديدة

شركة أرامكو أعلنت عن تكلفة اسطوانة الغاز الجديدة وذلك بعد ارتفاع الاسعار لكي تصل لـ 18.85 ريال سعودي ولكن هذا الثمن غير شامل قيمة التوصيل للمنازل، وفي السابق كان يبلغ سعر تعبئتها 17 ريال، أما بالنسبة للسعر الجديد فهو يتم إضافة تكلفة التوصيل على حسب المكان وأيضًا على حسب الشخص الذي يقوم بتوصيلها، والجدير بالذكر أن سعة اسطوانة الغاز تتراوح ما بين 30 لـ 50 لتر بالنسبة للخاصة بالمنازل، ولكن تختلف سعتها على حسب استخدام المواطنين.

أنواع اسطوانات الغاز في السعودية

توجد مجموعة من اسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

اسطوانة الغاز المعدنية الرقيقة.

اسطوانة الغاز المعدنية.

أيضًا اسطوانة الغاز المكونة من الألياف والمعادن.

أسطوانة غاز مكونة من البلاستيك والمعدن.

رابط موقع أرامكو aramco.com

لكي تتمكن من معرفة جميع التفاصيل التي تتعلق بالغاز وباقي المشتقات البترولية في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب البعض في التعرف على التسعيرة الجديدة وأيضًا الكثير من الأمور الآخرى التي تتعلق بها فيمكنك ذلك عبر التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع ارامكو.

أسعار منتجات البترول من أرامكو

شركة ارامكة هي التي تقوم بتحديد التسعيرة الجديدة لكافة المنتجات على حدا والتي جاءت على النحو التالي وفقًا لآخر تسعيره: