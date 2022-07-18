نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي مقيم او غير مقيم بعد تحديث القوانين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زواج سعودية من اجنبي مقيم بالمملكة فبعد تعديل العديد من القوانين تمت الموافقة على زواج السعودية من اجنبي مقيم ولكن بشروط سوف نوضحها بالمقال ونوضح كذلك نوضح الاوراق والمستندات التي يجب تقديمها للموافقة على الزواج ، حيث كان في الماضي يصعب أن يتم عقد زواج يجمع امرأة سعودية برجل أجنبي، لكن مع تطور الحياة واختلاف القوانين، أصبح الأمر متاحا، وهناك عدة أسباب تقف خلف ذلك الأمر، أبرزها: الخوف مما يسمى “العنوسة” وفي أحيان أخرى يكون الأمر نابعا من رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

الشروط الواجب توافرها لزواج المرأة السعودية من رجل أجنبي:

قامت كل من وزارة العدل السعودية بالإضافة إلى وزارة الداخلية السعودية بفرض شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي، وهي كالتالي:

من أهم الشروط أن يكون هناك طلاق وقد مضى عليه حوالي 6 شهور.

كما يشترط ألا يكون متزوجا أو تكون زوجته متوفية.

وفي حالة أن المتقدم كان شخصاً متزوجاً ضرورة تقديم ما يفيد بأن زوجته تعاني من مرض يمنعها من الإنجاب أو الإعاقة

وكما يشترط ألا يقل عمر طالب الزواج من امرأة سعودية عن 30 عاما؛ وألا يزيد عن 70سنة.

الشروط الواجب توافرها لزواج المرأة السعودية من أجنبي مقيم:

هناك عدة شروط لزواج المراة السعودية من اجنبي مقيم وهي كالتالي:

يشترط أن يتخطى عمره 25 عاما ولا يزيد عن 50.

وكما يشترط أن يكون الفارق في العمر بينه وبين المرأة السعودية لا يزيد عن 15 عاما.

يبدأ عمر الفتاة أو الزوجة السعودية 21 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط ألا يكون الزوج الأجنبي قد تزوج من امرأة سعودية من قبل.

وكما يشترط أن يكون لديه عمل ومصدر دخل ثابت، ويقدم كل الأوراق المطلوبة لجهة التوثيق، مثل: جواز السفر وشهادة الميلاد ووثيقة الطلاق إذا كان متزوجا من قبل.

ويشترط تقديم طلب معروض باسم ولي أمر الراغبة بطلب الزواج مقدم لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة.

الشروط الواجب توافرها لزواج الفتاة السعودية من رجل أجنبي مولود داخل السعودية:

قامت وزارة الداخلية السعودية عبر موقع إمارة بتحديد الشروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي مولود داخل المملكة وكانت كالتالي: