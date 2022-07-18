تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال بدون تحويل الراتب وكيفية التقديم

تعد شركة الراجحي من أكبر الشركات داخل المملكة العربية السعودية التي تمنح تمويلات سريعة لسداد احتياجات الأشخاص المستفيدين، ومن ضمن التمويلات الميسرة تمويل إمكان الراجحي الذي تصل قيمته إلى 50 ألف ريال سعودي، ويتميز تمويل إمكان الراجحي بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها على مدار شهور عدة، وتتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن الاستفادة منه الفئات المحددة من قبل اللائحة التنفيذية للشركة على أن يكونوا من المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ويتمتع التمويل أيضاً بإمكانية السداد على فترات طويلة ميسرة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية التقديم للحصول على تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل الراتب ورابط التقديم وشروطه.

تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال بدون تحويل الراتب:

تسعى شركة الراجحي إلى تقديم تمويل شخصي سريع تصل قيمته إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى، ويمكن الحصول عليه دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل، فالهدف الرئيسي من الحصول على التمويل هو سداد احتياجات الشخص المستفيد أو سداد الديون، وينقسم التمويل إلى نوعين تمويل مصغر ويتمتع بمميزات عدة، وتمويل إضافي وله مميزاته التي يمكن الاستفادة بها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول وشروط تمويل إمكان الراجحي.

شروط تمويل إمكان الراجحي:

أوضحت شركة الراجحي ضرورة توافر بعض الشروط لدى الأشخاص المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، ونوضح هذه الشروط من خلال هذا المقال هذه الشروط:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 سنة بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى.

ان يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم 5 آلاف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم تاريخ ائتماني مميز.

يشترط أن تكون مدة الخدمة الخاصة بالشخص المتقدم في حالة موظف في القطاع الخاص بحد أدنى 6 أشهر.

طريقة التقديم والحصول على تمويل إمكان الراجحي:

تم توفير تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول وتحميله بكل سهولة بمختلف الأنظمة المتاحة. أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة إمكان الراجحي أن يقوم المتقدم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة عند الدخول التأ:د من تحميل جميع المستندات المطلوبة الموافقة على الشروط والأحكام بمجرد اتباع هذه الخطوات يتم الموافقة الفورية على خطوات التقديم بنجاح تحديد قيمة التمويل اختيار طريقة السداد المناسبة ضرورة التأكد من اختيار طريقة الدفع والتوقيع الإلكتروني

طرق الدفع لتمويل إمكان الراجحي: