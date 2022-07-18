نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة لتحديث الضمان الاجتماعي المطور عام 1443 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
تحديث الضمان الاجتماعي المطور، هو إحدى الخطوات اللازمة والتي لابد من القيام بها من كل مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف عدم تعطيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن في حالة عدم حدوث هذا التحديث، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع مخصص للقيام بعمل التحديث بشكل الكتروني بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة بدون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة، ومن خلال متابعتكم لنا الآن سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع.
تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية
خطوات بسيطة تتم بشكل الكتروني بسيط، وذلك حتى يتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بشكل كامل وذلك يتم برقم الهوية، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الحصول على الراتب بشكل شهري كما هو معتاد بدون حدوث أي توقف وهذه الخطوات كالتالي:
- في البداية لابد من زيارة موقع الضمان الاجتماعي وذلك يتم من خلال الدخول على الرابط https://sso.hrsd.gov.s
- بعد الدخول على الصفحة المطلوبة يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ثم يتم الضغط على كلمة الدخول.
- وهناك طريقة أخرى يمكن أن يتم من خلالها التحديث وذلك من خلال منصة النفاذ الوطني.
- بعد تمام الدخول يتم التأكد من البيانات الخاصة بالمواطن وهي الاسم الكامل، الجنس، الحالة الاجتماعية والوطنية.
- ثم يتم بعد ذلك الضغط على التالي وإدخال البيانات المطلوبة، ورقم محدد يتم من خلاله التواصل مع المواطن، وبريد إلكتروني خاص به.
- ثم يتم ادخال رقم الحساب البنكي الخاص، ورقم الايبان ايضًا، واسم البنك التابع له الشخص، والحالة، ثم يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي.
- ثم يتم ادخال قيمة الدخل وذلك إذا كان هناك دخل خاص لهذا المواطن فقط.
- ثم يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي، ثم يتم الموافقة على الشروط وذلك بوضع علامة صح عليها.
- يتم إدخال كلمة المرور التي تم إرسالها على الجوال.
- ثم يتم الإجابة على العملية الحسابية الموجودة، ثم الضغط على كلمة التأكيد.
- هكذا قد تم بالفعل التحديث بنجاح، سوف يتم إرسال رسالة للمواطن تؤكد أنه قد تم تحديث البيانات بالشكل المطلوب بنجاح.
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