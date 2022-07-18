خطوات بسيطة لتحديث الضمان الاجتماعي المطور عام 1443 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

تحديث الضمان الاجتماعي المطور، هو إحدى الخطوات اللازمة والتي لابد من القيام بها من كل مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف عدم تعطيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن في حالة عدم حدوث هذا التحديث، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع مخصص للقيام بعمل التحديث بشكل الكتروني بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة بدون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة، ومن خلال متابعتكم لنا الآن سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع.

تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية

خطوات بسيطة تتم بشكل الكتروني بسيط، وذلك حتى يتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بشكل كامل وذلك يتم برقم الهوية، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الحصول على الراتب بشكل شهري كما هو معتاد بدون حدوث أي توقف وهذه الخطوات كالتالي: