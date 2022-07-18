أبشر رابط تقديم القوات الخاصه للامن البيئي 1444 خطوات التسجيل والشروط

رابط تقديم القوات الخاصه للامن البيئي 1444 فقد تم الاعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لمجموعة من الوظائف الشاغرة في القوات الخاصة لأمن البيئة، وفق الشروط والضوابط المحددة التي تضعها الوزارة للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف،حيث تعرف قوة الأمن البيئي بأنها أحد أهم القطاعات العسكرية التي تكون تابعة لوزارة الداخلية، والتي تعنى بالحفاظ على البيئة وكذلك الحياة البيئية في المملكة عن طريق أداء مهمتها في حماية المحميات الطبيعية والمتنزهات وغيرها.

خطوات التسجيل في وظائف القوات الخاصة للامن البيئي

وظائف الأمن البيئي للقوات الخاصة حيث يمكنك التسجيل لوظائف القوات الخاصة في مجال الأمن البيئي إلكترونيًا على بوابة الوظائف الخاصة بنا كل ما عليك فعله هو ملء استمارة التقديم وإعداد سيرتك الذاتية قبل إرسالها إلينا. باتباع هذه الخطوات:

لكي يتم النظر في طلبك قم بالدخول الي منصة التوظيف أبشر

يجب عليك تقديم نموذج طلب رقمي يحتوي على المعلومات التالية:

يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالشخص ثم يتم تسجيل تاريخ الميلاد والجنس ذكر او انثي ويتم كتابة الحالة الاجتماعية وكذلك رقم هوية الأب وتدوين رقم العمل

أدخل البيانات المطلوبة في النموذج كما تظهر في جميع الوثائق الرسمية.

تحقق من معلوماتك وانقر على “التالي” لحفظ التغييرات.

انقر فوق “حفظ التغييرات” عند الانتهاء.

القوات الخاصة التابعة لوكالة حماية البيئة خبراء في العمليات الميدانية ، وتوفر مزيجًا فريدًا من المهارات الفنية والهندسية والإدارية لمكافحة تهديدات التلوث. يتخصص ضباط وكالة حماية البيئة في أخذ العينات الكيميائية ، والتأهب للإرهاب البيولوجي ، والاستجابة لأحداث الإرهاب البيولوجي والانسكابات الكيميائية ، وفرض الامتثال التنظيمي في مواقع النفايات الخطرة.

شروط القوات الخاصه للامن البيئي 1444