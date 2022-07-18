نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعرف علي رابط منصة مدرستي الرسمية وكيفية التسجيل في المنصة في المقال التالي
الدخول الى منصة مدرستي أصبح يتم بكل سهولة، فقد يسرت وزارة التعليم السعودية هذا الأمر على جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف استمرار العملية التعليمية والاستفادة منها سواء لجميع الطلاب أو للمدرسين بدون حدوث اي توقف، ويتم الدخول والتسجيل إلى المنصة بشكل الكتروني بخطوات بسيطة من خلال الرابط الخاص بالمنصة، ومن خلال متابعتكم لنا في هذا المقال سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
رابط منصة مدرستي الرسمية تسجيل دخول
يتم الدخول إلى منصة مدرستي بكل سهولة من خلال رابط التسجيل واتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يتم الدخول الى المنصة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بها وهو https://schools.madrasati.sa/
- ثم بعد الدخول لابد من ادخال البيانات المطلوبة، وبعد ذلك تسجيل الدخول إلى المنصة.
- حتى يتم تسجيل الدخول الى الصفحة الرئيسية للمنصة والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة يتم اختيار الحساب الخاص بمايكروسوف، وهذا الحساب هو مايتم تسجيل الطالب من خلاله.
- ثم يتم ادخال كلمة المرور الخاصة، ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول، وسوف يتم الدخول بشكل مباشر إلى المنصة والحصول على كافة العمليات التعليمية.
تحميل منصة مدرستي
يوجد عدة طرق يمكن من خلالها الحصول والاستفادة بشكل كامل من خدمة منصة مدرستي التعليمية، ومن إحدى الطرق التي يمكن أن تتبع بكل سهولة هي تحميل تطبيق منصة مدرستي على هاتف وهو مايتم اتباعه في الغالب والذي يتم من خلال تحميل تطبيق توكلنا للاندرويد والتسجيل من خلاله أو على جهاز الكمبيوتر الخاص، وسوف نوضح كيفية تحميل منصة مدرستي على الكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول على متصفح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر وهو يعتبر المتصفح الافضل، ثم بعد ذلك يتم البحث من خلال محرك البحث جوجل عن منصة مدرستي.
- ثم يتم اختيار منصة مدرستي الرسمية للتعليم عن بعد.
- وبعد الدخول الى الصفحة الخاصة بالتسجيل يتم التسجيل من خلال حساب مايكروسوفت أو من خلال حساب نظام نور التعليمي.
- بمجرد الدخول الى الحساب سوف تظهر لوحة الطالب الخاصة به بشكل كامل.
- ويمكن من خلالها متابعه كافة العمليات التعليمية بالشكل المطلوب.
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