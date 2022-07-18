نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد رابط التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة قبولي الإلكترونية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في كلية التقنية لعام 1444، تم تدشين إعلان عبر بوابة التدريب التقني والمهني لعام 2022 عن إتاحة التقديم على برامج دبلوم كلية التقنية في كافة فروع المؤسسة العامة ومنشأتها، حيث تم بدأ إجراءات التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” لكلاً من الجنسين البنين والبنات.

وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمتقدمين. وقد أعلنت هيئة الكلية عن موعد بدء التقديم ليكون متاحًا من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 لينتهي التسجيل يوم 29 ذي الحجة. وذلك عبر بوابة قبولي الإلكترونية ذلك بهدف تعزيز خطة القبول والتسجيل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1444.

موعد التقديم والتسجيل في كلية التقنية

“محدث” بتاريخ اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، حيث يتم فتح بوابة قبولي لتلقي طلبات الالتحاق من الفترة 25 ذي الحجة 1443 وحتي 29 ذي الحجة 1443 وذلك للتقديم للعام الدراسي الجديد 1444.

أطلقت بوابة قبولي مواعيد التسجيل لجميع الجامعات بالمملكة، وتتفق تلك المواعيد المعلنة علي كافة الأماكن بالسعودية باستثناء الرياض، وتم تحديد المواعيد لتكون علي المواعيد التالية:

برامج البكالوريوس للتقديم الخاص، تم بدء التقديم به من السابع من نوفمبر 2021 والموافق بالهجري الثاني من ربيع الثاني 1443.

أما عن دبلوم كلية التقنية الحديثة يتم بدء التسجيل والتقديم بها من يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر 2021، والذي يتوافق مع تاريخ هجري السادس عشر من ربيع الثاني 1443.

وكذلك دبلوم العمارة والتشييد، ومعاهد الصناعة يتم العمل في بدء التسجيل بها من اليوم 21 نوفمبر 2021، والمتوافق مع التاريخ الهجري 16 ربيع الثاني 1443.

صرح المهندس جميل بن سعيد، عميد الكلية التقنية بجدة، بأن فترة التسجيل والتقديم بدأت إلكترونياً بالفعل من يوم ٢٠ يونيو الجاري في تمام الساعة 12.00. وتستمر حتى تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة الموافق 7 يوليو القادم. حيث يشير التدريب التقني إلى تاريخ التسجيل في الكلية للفصل الأول لعام 1443 وتحديداً لمن يرغب في التسجيل في دورات برامج دبلوم لكلاً من البنين والبنات. وحسب متطلبات كل مقرر يمكنك اختيار اسم الكلية ثم قراءة وصف فترة التدريب. وشرح المهن المتاحة والأوصاف العامة لبرامج التدريب. وعدد الدورات، والمهارات والقدرات العامة والخاصة.

رابط التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة قبولي

يتم التقديم في كلية التقنية إلكترونياً للقبول المركزي الموحد للطلاب من خلال بوابة قبولي في المملكة العربية السعودية بخطوات موحدة كالآتي :

أولاً، تسجيل الدخول إلى بوابة قبولي الإلكترونية.

ثانياً، كتابة بيانات الطالب من الاسم وكلمة المرور على قبولي، أو إنشاء حساب جديد.

ثالثًا، كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

رابعاً، اختيار نوع البرنامج التدريبي المراد التقديم عليه، مع قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.

خامساً، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة الضغط كلمة “إرسال”

شروط التقديم في الكلية التقنية 1444

أن يكون سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب.

يجب اجتياز قدرات التحصيلي قياس

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

أن لا يكون قد تم فصله سابقاً من الكليات التقنية.

يجب التقديم في برنامج تدريبي واحد خلال فترة التقديم للكلية.

المستندات المطلوبة للتسجيل

يجب الالتزام بإرفاق عدد من المستندات حتى يتم التقديم في كلية التقنية للعام الدراسي 1444: