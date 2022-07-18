نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الالكترونية شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الالكترونية شروط التقديم ، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم ، فتح باب تسجيل لحملة الثانوية العامة وما يعادلها ، وذلك لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444 هجري ، علي مجموعة تخصصات نتعرف عليها من خلال مقالنا ، مع اعلان افتتاح فرعين جديدين في ينبع والجبيل ، وإتاحة تسجيل للطالبات في فرعي القصيم وتبوك ، وتحدد التسجيل ابتداءً من اليوم الأحد 18 / 12 /1443هـ ، وفق شروط وضوابط الترشح بالجامعة السعودية الإلكترونية والتي نستوضحها بالفقرات القادمة ، كما نعرض لحضراتكم خطوات القبول في الجامعة الإلكترونية السعودية ، ليتم التقديم في 13 فرعا من فروع الجامعة الالكترونية داخل المملكة ، وهي جامعة سعودية معتمدة من وزارة التعليم وتقدم دراسة الماجستير و الدراسات العليا لجميع السعوديين.

الجامعة السعودية الالكترونية شروط التقديم

سيتم اتاحة التقديم في الجامعة السعودية الالكترونية في أي من الفروع بالمملكة العربية السعودية ، وفق الشروط الآتية :

المسجل للجامعة سعودي الجنسية ، مع التقديم في المواعيد المعلنة. تختلف التقديمات علي تخصصات معينة حسب الفرع. يجب علي المتقدمين تقديم نتيجة اختبار القدرات ، واللغة الإنجليزية لبعض الإختصصات. لا يشترط سن معين أو عام تخرج محدد عند التقديم على الجامعة السعودية الإلكترونية. أيضاً ، يجري قبول المتقدمين بناء علي معيار النسبة الموزونة. يراعي توافر المستندات و الأوراق و الهوية الوطنية نظامية سارية لدي المتقدمين. كذلك ، يجتاز شهادة الثانوية أو ما يعدلها بالمملكة من خارج السعوديه. استيفاء المقدمين لاختبار القدرات وتوافر اثبات للطالب. بالنسبة لكلية العلوم ، فيشترط للتقديم أن يكون أو تكون من خريجي المسار العلمي بالثانوية. يجب علي الطلاب سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية.

فروع الكليات السعودية الإلكترونية

كشف الدكتور هزاع بن نايف ، وكيل الجامعه للشؤون التعليمية والقبول للعام الجديد أن التقديم يتاح للطلاب والطالبات في كافة الفروع التالية :

الرياض . القصيم . جدة . المدينة المنورة . ثم ، ينبع . تبوك . حائل . الدمام . الجبيل . الأحساء . أبها . جازان . وأخيراً ، نجران

مع الالتزام بـ شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية ، و يمكن التقدم علي القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية ماجستير ودراسات عليا.

تخصصات القبول بالجامعة الإلكترونية السعودية

تخصصات المتاحة للقبول في كلا من الفصل الدراسي الأول والثاني لعام 1444 هـ ، وفق شروط القبول في الجامعة السعودية الالكترونية :

إدارة الأعمال

التجارة الإلكترونية

المحاسبة

أيضاً العلوم المالية

تقنية المعلومات

علوم الحاسب

علوم البيانات

كذلك ، الصحة العامة

المعلوماتية الصحية

اللغة الإنجليزية والترجمة

كذلك ، القانون

بالإضافة إلي ، الإعلام الرقمي

وتقدم الجامعة الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا بالتخصصات المعلنة.

خطوات تقديم الجامعة السعودية الإلكترونية

الدخول علي رابط بوابة القبول بموقع التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية. تسجيل حساب جديد بالجامعة السعودية الالكترونية. ثم ، الاطلاع على التخصصات المتاحة للتقديم في فروع الجامعة و شروط القبول في الجامعة الإلكترونية. بعدها ، ملأ البيانات المطلوبة في صفحة التقديم. اختيار 4 رغبات حد أقصى وترتيبهم بالأولوية. ويراعى ، مراجعة بيانات الطلب. ثم ، مراجعة الجدول الزمني لمرحلة القبول لمعرفة مواعيد بدء التقديم وإغلاق البوابة. أيضاً يجب الاحتفاظ بميعاد إعلان النتائج وآخر موعد لنتائج القبول. تسجيل الطلب ، مع متابعة حالة الترشيح بصورة مستمرة.

بعد انتهاء فترة التقديم ، يجري مراجعة الطلبات وفق معايير مثل : ” المفاضلة – ضوابط القبول المعلنة – ترتيب الرغبات بين المتقدمين تنافسيًا – توفر المقاعد”. ثم ، بعد إعلان نتائج القبول المبدئي، يتم سداد الرسوم وإتمام بقية الإجراءات للحصول على القبول النهائي.



موعد بدء القبول في برامج الماجستير -المرحلة الثانية- للعام الجامعي 1444هـ