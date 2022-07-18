نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في كلية التقنية القبول الموحد عبر بوابة قبولي ugate.tvtc.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في كلية التقنية 1444 حيث ضحت مؤسسة التدريب التقني والمهني، رابط التسجيل والتقديم في الكلية التقنية القبول الموحد. وذلك بعد إعلانها عن بدء تلقي طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول وعبر الحساب الرسمي للمؤسسة بتويتر.

أشارت المؤسسة لفتح باب التقديم وتلقي طلبات التسجيل من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 لينتهي التسجيل يوم 29 ذي الحجة. على أن يكون راغبي التسجيل والتقديم علي برنامج الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية، للبنين، وللنساء يتم تلقي طلبات التسجيل في الفترة المسائية.

التسجيل في كلية التقنية القبول الموحد

محدث حيث تم الإعلان من قبل الجهات المختصة بكلية التقنية عن فتح باب القبول وتقديم طلبات الطلاب والطالبات. وذلك من فترة يوم الأحد الموافق 25 ذي الحجة وحتى يوم 29 من ذي الحجة 1443.

كلية التقنية بمنطقة عسير؛ أعلنت عن الموعد المحدد لبدء التقديم للكليات التقنية للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 1442- 1443 وأكدت؛ أنه سيتم العمل على فتح بوابة قبولي لمدة لا تزيد عن 10 أيام متتالية، وشددت من التنبيه علي جميع راغبي التقديم لكلاً من البنين، والبنات من سرعة التسجيل في الموعد المحدد بدءاً من الأحد الموافق السادس عشر من ربيع الثاني 1443، على أن تغلق البوابة أمام المتقدمين حتى يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر1443.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية التقنية

الزمت المؤسسة العامة للتدريب المهني، كافة الراغبين في التسجيل لكليات التقنية من ضرورة أرفاق بعض المستندات الهامة، والتي من خلالها يتم قبولهم، وجاءت المستندات والأوراق علي النحو التالي:

تقديم الطالب/ة صورة وأصل من شهادة المؤهل المعلن عنه.

تقديم سجل تدريب معتمد.

أصل الوثيقة التي تثبت إتمام الدبلوم المطلوب بنجاح باللغة الإنجليزية مع بيان رقم الوثيقة.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للتحقق منها.

أرفاق صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 4 *6.

وثيقة الأم إذا كانت من أم سعودية.

شروط التقديم في الكلية التقنية 1444

أما عن شروط القبول في كليات التقنية كما هي موضحة عبر بوابة القبول الموحد، وتتمثل في التالي:

أن يكون سعودي الجنسية وأب وأم سعوديان. يجب أن يكون المرشح حاصلاً على المؤهل المطلوب. يجب أن يجتاز قياس القدرة على الإنجاز. عمر المتقدم يجب أن لا يتعدى 30 عامًا. عدم فصل المرشح من أي كلية من كليات التقنية. يجب عليك التقدم لبرنامج تدريبي خلال فترة التسجيل بالكلية.

اتفاقية القبول بكليات التقنية

ألزمت مؤسسة التدريب اتفاقية يتم تطبيقها على جميع المتقدمين للتسجيل لكليات التقنية الحديثة، ومن أهمها التالي:

على جميع المرشحين إلزامهم بكافة الشروط والضوابط، والأخذ بالإجراءات الاحترازية داخل وحدات التدريب.

علي الموظفين تقديم موافقة خطية تنص علي تفريغهم الكامل للبرنامج المؤسسي، والمواد المكملة أن احتاج الأمر إلي ذلك.

رابط التسجيل في كلية التقنية بوابة قبولي

يتم تقديم طلب الالتحاق بالكلية التقنية إلكترونيًا للقبول المركزي الموحد للطلاب من خلال بوابة القبول في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة القبول الخاصة.

اكتب بيانات الطالب من الاسم وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها مثل ” رقم الهوية الوطنية/ وتاريخ الميلاد/ ورقم الهاتف المحمول/ والبريد الإلكتروني”.

قم باختيار أيقونة التدريب التي ترغب في التسجيل بها.

قم بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة اضغط على كلمة “إرسال”.

خطوات التسجيل إلكترونيا

يتم التسجيل في كلية التقنية في المواعيد النهائية المعلنة على أن يتم الالتزام بالمستندات المطلوبة والتسجيل كالتالي: