نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل صدر أمر ملكي عودة بدل غلاء المعيشة 2022 لهذا الشهر 1444؟ بعد إيقافه منذ 2020 بأمر الملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن العودة لبدل غلاء المعيشة، وهل أن هذا القرار صحيحاً أم لا، فلقد تم التوقف عن صرف بدل غلاء المعيشة منذ عام 2020، وتناقلت آراء متعددة بالعودة لبدل غلاء المعيشة بالسعودية، فهل هذا الأمر صحيح أم لا، هذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا الذي سيقوم بتقديم حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة.

هل صدر أمر ملكي 1444؟ عودة بدل غلاء المعيشة 2022

“لم يُصد الملك سلما قرارًا بعودة بدل غلاء المعيشة لهذا الشهر” علمًا بأنه متوقف منذ عام 2022، وليس هناك أي أخبار تكون مؤكدة لحقيقة العودة لبدل غلاء المعيشة داخل المملكة السعودية 1443، وما ظهر من إشاعات نابع من كثرة المطالبات بإرجاع بدل غلاء المعيشة، فالجميع يتمنون العودة لهذا الدعم، وإن كانت العودة 20 بالمائة من قيمة الراتب، حيث أن خادم الحرمين قد صرح بوقف غلاء المعيشة من ابتداء يونيو 2020، وارتفعت نسبة الضريبة بالقيمة المضافة خمسة بالمائة إلى 15 بالمائة من يوليو ومن هذا التاريخ لن يعود دعم غلاء معيشة.

حقيقة عودة بدل الغلاء للمتقاعدين

بظل المعاناة التي يعيشها بعض المواطنين بالمملكة السعودية بسبب الارتفاع بالأسعار فهناك تساؤل كبير هل أن بدل الغلاء للمعيشة الخاصة بالأشخاص المتقاعدين سيكون له عودة، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم تحديده لصرف هذا الدعم، وقرار الإعادة سيكون مرهوناً بالدراسة والتحري والإصدار لأمر ملكي بهذا الصدد، ولا زال الأمر تحت الدراسة حتى وقتنا هذا نتيجة للازمات الاقتصادية التي تسيطر على العالم خلال هذه الفترة.

ميعاد الصرف لدعم بدل غلاء المعيشة

لم يتخذ أي قرار إلى هذا الوقت بشأن العودة لبدل غلاء المعيشة حتى يحدد موعد للصرف، فالموضوع لا يزال قيد الدراسة ولم تحدده وزارة الموارد، وبعد انتهاء تلك الدراسة يتم تحديد الآثار الخاصة بالموازنة على المملكة السعودية، ومن ثم بعد ذلك يعرض على الديوان الملكي حتى يتخذ خادم الحرمين الإجراءات اللازمة حول ذلك، وإن تمت الموافقة يصدر أمراً ملكياً بالعودة لصرف بدل غلاء المعيشة.

بدل غلاء المعيشة بالسعودية

إن بدل غلاء المعيشة يعد مساعدة مالية تقوم الدولة بصرفها للأشخاص المستحقين لمواطنيها الحاملين للجنسية السعودية لمساعدتهم بالتعامل مع كافة التغيرات المالية والاقتصادية، تلك التي يواجهونها بالمنطقة لتعزيز اقتصاد المملكة ونمو وتطويره، وكانت تبلغ القيمة الخاصة بغير غلاء المعيشة للموظفين بالقطاعات العسكرية والمدنية ألف ريال، ومستفيدي الضمان 500 ريال، والتأمينات الاجتماعية 500 ريال، أما الطلاب فيحصلوا على 10% حتى يتمموا دراستهم.