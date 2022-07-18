نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور التسجيل في النقل المدرسي 1444 noor.moe.gov.sa دخول نظام نور ولي الأمر برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور التسجيل في النقل المدرسي 1444 لليوم الثاني على التوالي منذ أن أفصحته عنه وزارة التعليم السعودية خلال الساعات الماضية من صباح أمس، حيث أشارت إلى البدء في تسجيل الطلاب للنقل المدرسي الخاص بالعام الدراسي الجديد وفقًا للخطة المدروسة التي وضعتها الوزارة وأعدتها مع الجهات المعنية، ومن ثم حاولت التسهيل على جميع أولياء الأمور وأبناءهم الطلبة والطالبات وأتاحت التقديم عبر نظام نور الالكتروني دون الذهاب أو التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب؛ حفاظًا على سلامتهم وتباعدهم الإجتماعي بين بعضهم البعض في ظل وباء كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا.

ما هو نظام نور

اعتمدت وزارة التعليم مؤخرًا على بوابة نظام نور بشكل كبير وملحوظ في سير العملية التعليمية سواء من ناحية متابعة أداء الطلاب، أو من ناحية المساعدة في الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، إضافة إلى تسجيل نظام نور أول ابتدائي للبنين والبنات طبقًا للمعايير المعلنة والجدول الزمني لكل صف دراسي على حدى، فيمكن لولي الأمر أن يسجل دخوله إلى المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور التي استخدمهما سابقًا للولوج إلى النظام.

خدمات نظام نور

بوابة نور ليست مجرد موقع إلكتروني فحسب وإنما هى نظام متكامل وشامل يربط المنظومة التعليمية ببعضها البعض، حيث يتاح نظام نور للنتائج الشهرية والفصلية، ومراقبة أداء الطلاب على مدار الأعوام الدراسية، ومتابعة تقارير المعلمون حول الطلبة، ومن أكثر الخدمات المتاحة أيضًا التقديم بروضة الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسية، وجداول الامتحانات المعلنة لجميع الصفوف الدراسية، وكل ما يخص الطالب دراسيًا.

نظام نور التسجيل في النقل المدرسي

تتمثل خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1444 في سبع نقاط أساسية بالترتيب من خلال موقع نور الوزاري تسهيلًا على جميع زائرينا:

التوجه إلى الموقع الالكتروني ودخول نظام نور . ادخال اسم المستخدم لولي الأمر وكلمة السر. ستنتقل إلى الواجهة الرئيسية للمنصة بها اختيارات عديدة اختر منها النقل المدرسي. انقر على خيار «طلاب النقل المدرسي وحدد من هو المستفيد من الخدمة». ادخل الآن بيانات الطالب كاملة بشكل صحيح. ومن خلال نظام السداد قم بدفع الأجور الخاصة بالتسجيل. سيبدأ النظام في معالجة الطلب وإبلاغكم بشأنه فور الانتهاء منه.

وفي حال واجهتكم أي مشكلة خلال تطبيق هذه الإجراءات فيمكنكم ترك تعليقًا أسفل المقال لنساعدكم فورًا.