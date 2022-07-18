كيف أأمن على سيارتي وطريقة تأمين سيارة ضد الغير والمستندات المطلوبة

دائمًا ما يتم تداول سؤال كيف أأمن على سيارتي من جانب العديد من أصحاب السيارات، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة السعودية بوجود منصة إلكترونية تسهل من عملية الحصول على وثيقة تأمين سيارة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

كيف أأمن على سيارتي

إليكم الإجابة المثلى الخاصة بسؤال كيفية التأمين على السيارة داخل السعودية، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم صاحب السيارة بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة تأميني عبر تأميني.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة الدخول إلى حسابي، وذلك في حال قيامه بإنشاء حساب خاص به على الصفحة.

وتبدأ خطوة تسجيل البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله لرقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، ثم يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعدها يقوم بالانتقال لوحة التحكم الخاصة به، ثم يقوم بالنقر على أيقونة شراء وثيقة تأمين، ومنها يقوم باختيار نوع التأمين سواء إن كان تأمين شامل أو ضد الغير.

ومن بعد ذلك يقوم بإدخال بعض من البيانات التي تطلب منه بالصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة استمرار، ويقوم بإدخال رقم البطاقة الجمركية وماركة السيارة.

وبعد ذلك يقوم باختيار على أيقونة ادفع الآن، والتي تتواجد أسف الصفحة، وذلك بعد أن قام بإدخال كافة البيانات الخاصة بمطالبة التأمين بشكل صحيح، ويمكن له ان يقوم بطباعة وثيقة التأمين عبر تلك المنصة.

المستندات المطلوبة للتأمين على السيارة

يجب إرفاق عددًا من المستندات كي يتم الحصول على وثيقة التأمين على السيارة، وإليكم أبرز تلك المستندات بالشكل الآتي:

يجب تقديم رخصة القيادة الخاصة بصاحب السيارة.

ولابد من تقديم تقرير الحادث، مع إضافة نموذج خاص بتقدير الأضرار المعرضة لها السيارة.

كما يجب تقديم ملكية السيارة، وذلك بالإضافة إلى تقديم نسخة من رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول سؤال كيف أأمن على سيارتي بصورة إلكترونية، فكل ما علينا اتباع سلسلة من الخطوات والتي قمنا بذكرها داخل هذا المقال، كما عرضنا أيضًا أهم المستندات التي تطلب من المتقدم للحصول على وثيقة تأمين.