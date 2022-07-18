نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاد اللوحات الإلكترونية “الموعد” خطوات وشروط الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مزاد اللوحات الإلكترونية الذي يتساءل الكثير من الأشخاص بالسعودية عنه فهو من أهم الخدمات الإلكترونية للسيارات، حيث أنه وقد صرحت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية عن طرح هذه الخدمة، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك تسهيلا على المواطنين بالسعودية للحصول على لوحة إلكترونية بأرقام مميزة للسيارة، وهي متاحة للنقل الخاص، والسيارة الخاصة بالشخص، بالإضافة إلى الدراجة النارية أيضا، وقد صرح المرور عن عدة شروط للتقدم بالمشاركة في المزاد، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الشروط المطلوبة للتقدم مع توضيح رابط منصة أبشر.

موعد مزاد اللوحات

التقدم للمشاركة وفقا للمعاد المحدد من قبل إدارة المرور السعودية، والذي يبدا من تاريخ ١٨ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٣ والذي يوافق يوم ١٧ من شهر يوليو الجاري، على أن يتم الانتهاء من موعد التقديم الموافق ٢٠/ يوليو/٢٠٢٢ يوم الأربعاء، والذي يقابل٢١ من شهر ذي الحجة.

شروط التقديم بمزاد اللوحات المميزة

يتساءل الكثير من المواطنين بالسعودية عن أهم الشروط المطلوب للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية، والذي تعد أحد الخدمات الحديثة المطروحة من قبل إدارة المرور السعودية، وإليكم هذه الشروط موضحة كالتالي:

لابد على الشخص الذي يرغب بالمشاركة أن يكون لديه حساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

أن يكون قد دفع المبلغ المصرح به من قبل إدارة المرور السعودية قبل البدء في المشاركة بالمزاد، فهذا من أهم الشروط الضرورية للمشاركة.

ألا يكون على الشخص أي مخالفات على السيارة الخاصة به، فأنه في حالة وجود مخالفة لن يحق له المشاركة بالمزاد.

طريقة الاشتراك في اختيار لوحات السيارات

يمكنك الاشتراك بالمزاد الكترونيًا من خلال منصة أبشر بخطوات بسيطة من هاتفك الشخصي، ولمعرفة الخطوات تابع التالي: