نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم لكل فرد من حساب المواطن؟ وما هي قيمة الدعم الإضافي؟ وما هي طريقة استعمال الحاسبة التقريبية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو برنامج حكومي أطلقته الحكومة السعودية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين حيث انه بعد إطلاق المملكة العربية السعودية لخدمة حساب المواطن كثرت التساؤلات حول ذلك، ولكن السؤال الذي شغل الكثير هو كم لكل فرد من حساب المواطن؟ ويمكن تحديد كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد في برنامج حساب المواطن للفرد من خلال عدة ضوابط مثل الدخل المادي الذي تحصل عليه الأسرة، وعدد أفرادها وهذا ما سنوضحه من خلال مقالنا.

كم لكل فرد من حساب المواطن

بعد إعلان المملكة عن خدمة حساب المواطن بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى إلى تخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، بدأ الحديث عن كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد منه وهو كالاتي:

والحد الأدنى من حساب المواطن للفرد300 ريال سعودي كحد أدنى شهريًا مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد، ويمكن أن ترتفع بحسب عدد التابعين له، والحالة المادية والصحية.

أيضا 720 ريال سعودي، وهو ما يحصل عليه المواطن رب الأسرة من دعم حساب المواطن.

بالإضافة الى ذلك 360 ريال سعودي دعم لكل تابع تعدى عمره 18عامًا.

أيضا 215 ريال سعودي دعم حساب المواطن لكل شخص تابع تحت عمر 18عامًا.

قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن

ترتفع قيمة الدعم بحساب المواطن حتى تبلغ 8 مليار ريال سعودي لبرنامج حساب المواطن بناءً على توجيهات خادم الحرمين شهريًا، ولكن المملكة وجهت إلى تخصيص زيادة مالية كبيرة تصل إلى:

20 مليار ريال سعودي لأصحاب الأهلية فى برنامج حساب المواطن لكافة المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وذلك لمواكبة غلاء الأسعار في المملكة.

10 مليارات ريال سعودي لبرنامج حساب المواطن لكافة المستفيدين في المملكة للحاصلين على فائدة الضمان الاجتماعي، أو حساب المواطنين.

الحاسبة التقريبية لحساب المواطن

عند رغبة المواطن في معرفة القيمة الفعلية للدعم الخاص به، سيتوجب عليه الدخول إلى الحاسبة التقريبية أو التقديرية، ومعرفة راتبه الحقيقي الذي يحصل عليه المواطن في حساب المواطن في السعودية بالخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم اختيار من الخيارات الظاهرة لك. نظام الحاسبة التقديرية.

ثم قم بالدخول على بياناتك الشخصية، والتي تحتوي على راتبك.

بعد ذلك قم بالتأكد من حالة الاستحقاق (الأهلية).

أخيرًا قم بدخول على كلمة احسب.

بعد ذلك سيظهر لك قائمة بمستحقاتك. حيث يتم تحديد ما يحصل عليه المواطن من راتب حساب المواطن الشهري.

كما يكمن الاعتراض على مبلغ الدعم حال كان هناك أي نقص في الدعم او عدم أهلية احد المستفيدين.

من خلال مقال كم لكل فرد من حساب المواطن؟ وضحنا لكم نصيب كل فرد من الأسر المستحقة للدعم. والأحوال التي يمكن زيادة قيمة الدعم عند توافرها. وقيمة الدعم الإضافي كما. وضحنا لك كيفية الدخول إلى الحاسبة التقديرية. وطريقة معرفة قيمة الراتب الفعلي.