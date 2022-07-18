دعم ريف للاسر المنتجة وأهم شروط الحصول على مبلغ الدعم الريفي

دعم ريف للاسر المنتجة، الكثير من الأسر الريفية التي تتطلع بشكل كبير لتحسين مستواها المعيشي، وذلك يعتبر نفس الهدف الذي تسعى إليه الحكومة، ومن أجل ذلك استطاعت وزارة البيئة أن تقدم برنامج خاص من أجل دعم صغار المزارعين، وذلك من أجل العمل على زيادة إنتاجاتهم، وتطوير، وتحسين، أساليب الحياة الخاصة بهم، وذلك من أجل الحصول على أعلى عائد اقتصادي يمكن أن يحصل عليه.

دعم ريف للاسر المنتجة

لقد أصبح المجال مفتوح أمام جميع الأسر الريفية التي تعاني من الوضع الاقتصادي، حيث أصبح من السهل الحصول على الدعم المالي الوافي لإنشاء أي مشروع مناسب لتلك الأسر.

ولكن من أجل أن تحصل هذه الأسر على هذا الدعم، لا بد أن تكون الشروط المنصوص عليها لهذا البرنامج، متوافقة تمامًا مع جميع الأسر الراغبة في التسجيل للحصول على هذا الدعم.

حيث إنهتم الإفصاح عن بعض الشروط، والضوابط التي هي أساس في قيام هذا البرنامج، حيث تعتبر هذه الشروط هي القواعد المنظمة لهذا البرنامج، والتي لا بد من الالتزام بها.

هذا ما جعل الكثير من هذه الأسر يتساءل بشكل كبير عن هذه الشروط، ويريدون معرفتها، حتى يكونوا على دراية كاملة بجميع جوانب هذا البرنامج، وهذا ما يمكننا تقديمه لكم في السطور القادمة.

ما هو الدعم الريفي للاسر المنتجه؟

أولًا لا بد أن يكون الشخص الراغب في التسجيل من الأصل السعودي، ولكن يعفى من هذا الشرط، من، كافة الذين يحملون ما يعرف ببطاقة التنقل.

يجب على المتقدم أن يكون ممارس لأي نشاط من الأنشطة الزراعية التي أفصحت عنها منصة ريف.

لا بد أن يكون جميع المتقدمين لهذا الدعم ضمن المنطقة التي حددت أن هذا الدعم سوف يشملها.

يعتبر العمر الذي يجب ألا يقل عنه عمر المتقدم، هو 21 عام.

من المفروض أن يكون إجمالي الدخل الشهري للأسرة لا يتجاوز 6000 ريال.

يجب على جميع المتقدمين ألا يكونوا عاملين بأي من القطاعات، سواء الحكومية منها، أو الخاصة.

يجب على جميع المتقدمين ألا يكونوا عاملين بأي من القطاعات، سواء الحكومية منها، أو الخاصة. هناك بعض المستندات التي لا بد من تقديمها ، حيث تعتبر هامة جدًا، فنقوم بتقديمها لمنصة ريف الإلكترونية، مع الحصول على وثيقة خاصة للعمل الحر.

ألا يتجاوز الدعم التي تحصل عليه الأسرة 54 ألف ريال، كما يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي خاص.

في ختام هذا المقال نكون قد ألممنا لكم بجميع جوانب برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، كما يمكنكم القيام بعملية التسجيل، وذلك بعد أن تقوموا بالاطلاع على جميع الشروط كاملة.