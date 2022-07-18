نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الجامعات 1444 في السعودية وشروط القبول للسعوديين والأجانب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الجامعات 1444 في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتساءل العديد من الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية عن موعد بَدْء التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444 وبالأخص بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ولكن يختلف موعد التسجيل من جامعة لجامعة أخرى ويتم التسجيل في الجامعات بواسطة المنصة الرسمية التي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتوفيرها ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح تسجيل الجامعات 1444 كما أننا سوف نقوم بالتعرف على شروط التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد.

تسجيل الجامعات 1444 السعودية

توجد بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل وذلك في التخصصات المتواجدة للطلاب وذلك يكون في فترة محددة يجب على الطلاب خريجين الثانوية العامة القيام بالتسجيل وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

جامعة الملك خالد

سوف يبدأ التسجيل بها في يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر (23/11/2022) ميلادي.

جامعة الأميرة نورة

يتم بدء التسجيل بها في يوم الثامن من شهر نوفمبر لعام 2022 (18/11/2022) ميلادي.

جامعة الملك عبدالعزيز

التسجيل بها يكون في يوم الثاني عشر من شهر مايو (12/5/2022) ميلادي.

الجامعة الإسلامية

سوف يتم التسجيل بها في يوم الواحد والعشرين من شهر مايو (21/5/2022) ميلادي.

جامعة الملك سعود

التسجيل بها سوف يكون في يوم واحد من شهر يوليو (1/7/2022) ميلادي.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

موعد التسجيل بالجامعة سوف يكون في يوم الثالث من شهر نوفمبر (3/11/2022) ميلادي.

التسجيل في جامعة جازان 1444

أما عن جامعة جازان فقد تقرر فتح باب التسجيل بها على أن يكون في يوم الأحد الموافق (24/11/1443) هجريا ويستمر حتى يوم ( 29/11/1443) هجريا.

أما عن نتيجة القبول المبدئي للطلاب فسوف يكون يوم الإثنين الموافق (2/12/1443) هجريا.

موعد قبول الجامعات 1444

يختلف موعد القبول في جامعات المملكة العربية السعودية من جامعة لأخرى لذلك سوف نقوم بالتعرف على ذلك خلال السطور القادمة:

جامعة حائل

يكون التسجيل بها في يوم الرابع عشر من شهر أبريل (14/4/2022)م.

جامعة الحدود الشمالية

يتم التسجيل بالجامعة في يوم الخامس من شهر نوفمبر (5/11/2022)م.

الجامعات العربية المفتوحة

يبدأ التسجيل في يوم العاشر من شهر نوفمبر (10/11/2022)م.

جامعة الأمير سطام

التسجيل يكون في يوم العاشر من نوفمبر (10/11/2022)م.

الجامعة السعودية الإلكترونية

التسجيل بهذه الجامعة سوف يكون في يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر (23/11/2022)م.

جامعة الملك خالد

التسجيل يبدأ في يوم السابع من شهر نوفمبر (7/11/2022)م.

جامعة الإمام محمد بن سعود

يبدأ التسجيل في يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر (18/11/2022)م.

جامعة الملك عبد العزيز

سوف يبدأ التسجيل في جامعه الملك عبد العزيز في يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر (14/11/2022)م.

جامعة الأميرة نورة

تقرير فتح باب التسجيل في جامعه الأميرة نورة على أن يبدأ في يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر (18/11/2022)م.

جامعة الملك فيصل

يبدأ التسجيل في جامعه الملك فيصل يوم السابع عشر من شهر نوفمبر (17/11/2022)م.

جامعة جازان

يبدأ التسجيل في جامعة جازان يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2022 (17/4/2022)م.

شروط القبول في الجامعات السعودية للطلاب السعوديين 1444

تم وضع بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقديم في الجامعات السعودية للطلاب السعوديين حيث لا بد من توافرها حتى يستطيع الطلاب الالتحاق بالجامعات سواء الحكومية أو الأهلية وهذه الشروط يتم تطبيقها على الطلاب من أم السعودية وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة ولا يمر عليها أكثر من خمس سنوات.

لا بد من اجتياز الطالب اختبار القدرات للجامعة التي يريد الالتحاق بها.

يلزم على الطالب الخضوع للاختبار التحصيلي وان يحصل على درجة النجاح المطلوبة للجامعة التي يرغب الالتحاق بها.

يجب أن يحصل الطالب على نسبة مؤهل للتقديم حيث أن كل جامعة تفرض نسب مختلفة عن الجامعة الأخرى.

لا بد من أن يقوم الطالب بتحقيق النسبة الموزونة التي تقوم الجامعة بتحديدها حيث تضم الدرجة المئوية لكل من شهادة الثانوية العامة والاختبار التحصيلي و اختيار القدرات.

شروط الالتحاق بالجامعات للطلاب الأجانب 1444

قامت الجامعات السعودية بإتاحة التسجيل في بها للطلاب الغير سعوديين وذلك وفقاً لبعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها عند الرغبة في التسجيل وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

لا بد من أن يكون جواز السفر الخاص بالطالب ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام وذلك حتى يتم تقديم صورة منه في الملف الخاص به.

اجتاز الطالب نسبة القبول التي تحددها الجامعة.

يجب أن يقوم الطالب المتفوق فقط بالتقديم للجامعة حيث لا بد من حصوله على تقدير جيد جداً على الأقل.

اجتاز الطالب نسبة القبول التي تحددها الجامعة.

يجب أن يقوم الطالب المتفوق فقط بالتقديم للجامعة حيث لا بد من حصوله على تقدير جيد جداً على الأقل.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مثل (تقرير طبي ، صورة من جواز السفر ، صورة شخصية حديثة الطالب ، صورة الهوية الوطنية ، شهادة الميلاد الخاصة بالطالب تم ن مترجمة ، شهادة حسن السير والسلوك ، إرسال ترجمة عربية موثوقة لكل وثيقة باللغة أخرى غير اللغة العربية ).

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على تسجيل الجامعات 1444 وأيضاً تعرفنا من خلال هذا المقال سوف شروط الالتحاق للطلاب السعوديين في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444 كما تعرفنا على الشروط الخاصة بالطلاب الأجانب.