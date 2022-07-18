تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر الإلكترونية 1444 “الأحوال المدنية السعودية” الخدمات الجديدة لأبشر

تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها المنصة للمواطنين السعوديين، وذلك تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية، وقد تم توضيح الخطوات البسيطة التي تمكن الجميع من الراغبين في ذلك من تعديل بيانات المؤهل بكل سهولة حيث أن الأحوال المدنية نشرت ذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، أوضحت الأوراق المطلوبة لرفعها الي الموقع، وجاءت هذه الخدمة بهدف التسهيل على المواطنين جميع الخدمات الإلكترونية، ولمعرفة جميع التفاصيل تابع المقال.

تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوضيح خطوات تعديل المؤهل الدراسي، وللتعرف على الخطوات البسيطة تابع التالي:

أولًا عليك الدخول إلى رابط أبشر الإلكترونية أفراد.

ثم اذهب الي حساب المستفيد، وسجل الدخول.

بعد ذلك اختر من الصفحة الرئيسية للمنصة الخدمات.

الآن قم بالنقر على زر الأحوال المدنية.

ثم اذهب الي مركز الطلبات، والرسائل.

في هذه الخطوة قم بالضغط على طلب، واختر الخدمة.

أخيرًا عليك رفع المستندات المطلوبة منك شهادة المؤهل الي الموقع.

الوثائق المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

صورة مطابقة تمامًا لأصل شهادة المؤهل الدراسي الذي تم الحصول عليه.

في حالة الحصول على الشهادة من مكان خارج الأراضي السعودية فعليك رفع الشهادة المعادلة، ويجب أن تكون معتمدة من التعليم السعودي.

ماهي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية السعودية؟

توفر الأحوال المدنية عدد من الخدمات المميزة للمواطنين، ومنها تعديل المؤهل، وأيضًا تغيير الحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم بالإنجليزي، وكذلك تحسين المطورة، وأخيرا ربط سجلات الأطفال بوالدتهم.

لتغيير الحالة الاجتماعية يمكنك اتباع التالي:

لتعديل الحالة الاجتماعية يجب عليك الذهاب إلى رابط أبشر أفراد.

ثم ادخال البيانات المطلوبة منك، وتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالضغط على التحقق.

ثم اختر الخدمة من قائمة الخدمات.

الآن قم بتعديل الحالة، واضغط على تحديث.

طريقة تحديث رقم الهاتف الكترونيًا

يمكنك تغيير رقم الهاتف الكترونيًا من خلال اتباع التالي: