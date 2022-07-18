نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل المدرسي نظام نور 1444 “خطوات التسجيل الالكتروني” طريقة سداد الرسوم في المقال التالي
التسجيل الجديد عن النقل المدرسي عبر نظام نور الذي يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عنه، حيث قد صرحت وزارة التعليم السعودية، إلى أنه سوف يتم التسجيل في النقل السعودي المدرسي للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤ وذلك من خلال رابط نور الإلكتروني، وهو نظام إلكتروني قد جعلته وزارة التعليم السعودية لتسهيل التقديم بمختلف الخدمات التعليمية المطروحة من قبل الوزارة، كما أنه يقوم نظام نور الإلكتروني باختصاص عرض نتائج الطلاب بالصفوف المختلفة بالسعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل بنظام نور لخدمة النقل بالسعودية، مع توضيح طريقة سداد تكاليف خدمات النقل.
طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي
تتصدر عناوين البحث عبر الإنترنت عن النقل المدرسي عبر نظام نور، ونتابع معكم كيفية التسجيل للاستفادة من الخدمات عبر نظام نور الإلكتروني، وإليكم طريقة التسجيل عبر الرابط موضح كالتالي:
- في البداية عليك الذهاب الي رابط نظام نور الرسمي.
- ثم تسجيل الدخول بالاسم والرقم سري.
- بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يقوم الطالب باختيار بوابة النقل.
- ثم الموافقة على شروط النقل المدرسي للحصول على الخدمات المقدمة، لتيسير الوصول إلى المدرسة.
- بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به، ومن ثم إرسالها.
- من الضروري كتابة كافة البيانات بشكل صحيحة.
- في النهاية عليك الانتظار لمدة يومين أو ٣ أيام لمعرفة نتائج القبول بخدمة النقل المدرسي.
طريقة تسديد رسوم النقل نظام نور
كيفية سداد رسوم النقل عبر نظام نور من الأمور التي يريد الطلاب، وأولياء الأمور التعرف عليها بعد ارسال قبول الطلاب بهذه الخدمة، وحتي يتم اتمامها يجب السداد، يتم ذلك سوء كان من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وإليكم طريقة السداد من خلال الخطوات الموضحة كالتالي:
- بعد أن يصل إلى الطالب الموافقة على القبول بالخدمات المدرسية بالسعودية يتم الدخول على رابط نور وفتح بوابة النقل، ثم يختار الطالب أيقونة دفع الأجور.
- يتم إرسال فاتورة إلى الطالب بالرسوم المطلوب سدادها، والتي يتم سدادها من خلال التوجه إلى أقرب فرع بنكي.
- يقوم الطالب بسداد قيمة رسوم النقل السعودي حوالي ٢٠٠ ريال سعودي.
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