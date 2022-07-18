كيفية التواصل مع سلمان بن عبد العزيز لطلب المساعد المالية والمساعدة العلاجية وتسديد الديون والقروض للمواطنين في السعودية

كيفية التواصل مع سلمان بن عبد العزيز لطلب المساعد المالية والمساعدة العلاجية وتسديد الديون، قام الديوان الملكي السعودي بإصدار قرارات بشأن مساعدة مواطنيها السعوديين الذين لم يتمكنوا من سداد الديون والقروض التي عليهم بسبب التعرض للأزمات المالية أو نتيجة لأي أسباب أخرى، حيث أن أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على الأشخاص وتسببت في ديونهم وعدم قدرتهم على سدادها، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح ما هي الخطوات التي يمكن تنفيذها من أجل الحصول على المساعدة المالية.

كيفية التواصل مع سلمان بن عبد العزيز لطلب المساعد المالية

سوف نقدم لكم كيفية التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة وشورط الحصول على المساعدة

ما هي شروط الحصول على المساعدة المالية سلمان بن عبد العزيز

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على المساعدة المالية وهي كالتالي:

أن يتم تقديم كل المستندات والأوراق التي تبين أنه لم يأخذ أي دعم مادي ولا يستطيع سداد ديونه.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في السعودية بشكل دائم على الأقل لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديم الطلب.

أن يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والشهادة الصحية التي تبين حالته الصحية إذا كان يريد الحصول على مساعدة طبية.

أن يكون المواطن لم يحصل على أي مساعدة من قبل المؤسسات الخيرية في السعودية قبل ذلك.

خطوات الحصول على المساعدة المالية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

يجب اتباع الخطوات التالية وتنفيذها كما هي من أجل التقديم الصحيح للحصول على المساعدة المالية وهي: