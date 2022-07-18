نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة الخلوة غير الشرعية بالقانون السعودي الجديد 2022 “وزارة العدل السعودية” توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الخلوة غير شرعية من الأشياء المحرمة والتي نهي عنها الله ورسوله، وتعد عقوبة الخلوة الغير شرعية بالسعودية من أكثر العقوبات التي تكون المملكة العربية السعودية حريصة على تنفيذها وتجديد قانون العقوبات فيها، نظرا لحرمتها العظيمة في الإسلام، والخلوة الغير شرعية هي تواجد راجل مع إمراه أجنبية لا تحل له في مكان بمفردها، كما أنه قد صرحت وزارة العدل السعودية إلى أنه يتوقف مدة درجة العقوبة على حسب نوع وحالة الخلوة الغير شرعية.

ماذا تعني الخلوة غير الشرعية؟

تعني انفراد رجل بامرأة ليست من المحارم بسبب شرعي خاصة إذا كانت في مكان بعيد عن عيون الناس، أو في وقت غير مناسب للاجتماع، وفي وضع مثير للجدل، وغريب، ويثير الشكوك، ولذلك تم تقنين هذا الأمر، علي اثر ذلك الإعلان من قبل وزارة العدل عن قانون العقوبة الجديد بالمملكة لهذا الجرم المحرم.

درجات عقوبة الخلوة غير الشرعية ٢٠٢٢

عقوبة الخلوة غير الشرعية بالسعودية، ذلك وفقا لما حدده القانون الجديد للعقوبات٢٠٢٢، وتتوقف درجة العقوبة على ان كانت الخلوة بين شاب وفتاة في سن صغير فيكتفى بالإنذار واستدعاء ولي الأمر، دون التشهير بهما، حيث يتم الاكتفاء بولي الأمر لمعالجة الموضوع إما إذا كانت بين رجل وإمراه دون وجود فعل مخل أو محرم، فيكتفي العقوبة في هذه الحالة أن يمضي كل من الطرفين مع عدم تكرار الفعل، وإطلاق سراحهم، وعندما تكون الخلوة في مكان بعيد عن عيون الناس وفي وقت غير مناسب مع ضبط الشخصين في فعل مخل فيتم إحالة القبض على المتهمين، وإحالتهما للقضاء السعودي.

حرمة الخلوة غير الشرعية في الدين الإسلامي

حرمة الخلوة في الإسلام، بالنص الصريح في كتاب الله وسنة رسوله، وقد نص الإسلام على التالي:

أنه إذا كانت الخلوة الغير شرعية في مكان عاد دون فعل مخل، فيكتفي بالإنذار ولفت النظر.

كما أنه وفقا للكتاب والسنة فتكون العقوبة في البداية بالتوبيخ للطرفين المذنبين والتهديد.

أما في حالة وجود فعل محرم في الخلوة الغير شرعية، فيتم العقوبة بالجلد وفقا لكتاب الله والحبس.

عقوبة التحرش الجديدة بالمملكة

أوضح قانون العقوبات السعودي تفاصيل عقوبة التحرش بأنثى كما هو موضح في التالي: