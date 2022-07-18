نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن وخطوات التحقق من الاهلية للمستفيدين الجدد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن عبر القنوات المختلفة التي يطلقها البرنامج للمستفيدين حيث يستطيع الأشخاص الاستعلام عن اهلية حساب المواطن لمن قام بالتسجيل قبل حلول يوم 16-7-2022. لذلك يمكن الاستفادة من الدعم المالي وإيداع الراتب في الدفعة القادمة دفعة أغسطس 57 وذلك حسب ما أعلنه البرنامج بواسطة صفحته الرسمية بتويتر. لذلك سنوافيكم بخطوات استعلام حساب المواطن للمستفيدين الجدد.

استعلام حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عن فتح إعادة التسجيل بالبرنامج وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى تقديم مبلغ إضافي للمستفيدين. ومن خلال القنوات المختلفة التي يوفرها البرنامج للمستفيدين والتي يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية بتويتر. كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن.

وينتظر المسجلين الجدد بالبرنامج خلال الفترة القادمة موعد إعلان اهلية حساب المواطن. حيث ذكر حساب خدمة المستفيدين أن الأفراد المسجلين قبل يوم 16 يوليو سيتم النظر في طلبات التقديم بدء من يوم السبت 16-7-2022. لصدور اهلية مستفيد جديد وإيداع الراتب الشهري في حساب المستفيد البنكي. وذلك إذا تم قبول الاهلية من قبل البرنامج. جدول دراسة حساب المواطن الجديد.

قنوات حساب المواطن

يوفر حساب المواطن لجميع العملاء المستفيدين من الدعم المالي والمسجلين الجدد (4 قنوات رسمية) بواسطتها يتيح البرنامج لهم التواصل والتعرف على الأهلية. ومن أهم قنوات خدمة المستفيدين التالي:

البوابة الإلكترونية الرسمية حساب المواطن.

مركز الاتصال الرقم المجاني الموحد ( 19912 ) ويتم استقبال الشكاوى من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.

) ويتم استقبال الشكاوى من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً. خدمة المستفيدين على موقع التدوين العالمي تويتر.

خدمة صوتك مسموع وهي متاحة على مدار الساعة.

هذا وقد نوه البرنامج أنه يجب على المستفيدين غير القادرين على التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم هاتفهم المحمول. من ضرورة زيارة الصفحة الرسمية للبرنامج ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول النفاذ الوطني portal.ca.gov.sa.

الاستعلام عن اهلية حساب المواطن

يستطيع جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن والمسجلين الجدد من الدخول إلى البوابة الإلكترونية والاستعلام عن أهلية حساب المواطن على النحو التالي:

الولوج إلى الرابط الرسمي البوابة الإلكترونية https://www.ca.gov.sa/.

بعد إدخال بيانات تسجيل الدخول لاسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

يجب تحديد قائمة الأهلية للدراسة.

سيتم توضيح الحالة إلى ما إذا كان مؤهلاً وسيتم عرض تاريخ دراسة الأهلية،وعدد الأفراد المؤهلين، تفاصيل أهلية المنتسبين.

أما إذا كانت الحالة غير مؤهلة فسيتم إبلاغك بأسباب عدم الأهلية.

ويمكن تحديد الأسباب ورفع الاعتراض.

كما وضحنا خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن عبر النفاذ الوطني للمستفيدين من حساب المواطن الجديد.

التسجيل في حساب الموُاطن الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم المالي هو حساب المواطن. تم اقتراحه وتقديمه للمواطن السعودي لتخفيف العبء وتوفير مبلغ شهري مستدام لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً التي تعاني من فرض التوسع الاقتصادي، ويتم التسجيل بالبرنامج من خلال اتباع التالي: