سيارات تويوتا toyota مستعملة للبيع كاش أو تقسيط داخل السعودية

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سيارات تويوتا toyota مستعملة للبيع كاش أو تقسيط، فرصة كبيرة للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الذين يحتاجون إلى شراء سيارة بمواصفات وجودة عالية وبأسعار في متناول اليد، وذلك بعد الغلاء الكبير للسيارات الجديدة فالأن متوفر سيارات مستعملة جميع الماركات داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وبإمكانيات عالية، والبيع كاش أو تقسيط تويوتا toyota. سيارة تويوتا كورولا مستعملة: متاح للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2015 للبيع في مدينة الجوف.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا تم إستخدامها 241000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 24000 ريال سعودي.

يوجد نظام تقسيط للسيارة تويوتا كورولا عن طريق دفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بوسائل راحة كنظام الركن الذكي للسيارة ومرايات ضم إغلاق وريموت كنترول وفرش جلد وفرش قماش.

النوافذ في السيارة تويوتا كورولا أمامية وخلفية كهربائية.

نظام الصوت في السيارة تويوتا كورولا مزود بمبدل أقراص ومدخل يو إس بي ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وراديو كاسيت.

السيارة تويوتا كورولا بها كافة وسائل الأمان فيوجد بها حساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وقفل مركزي للأبواب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجى الإتصال على 0590610621 أو على رقم الواتس آب 00966590610621. سيارة تويوتا هايلكس مستعملة للبيع: متوفر للبيع سيارة تويوتا هايلكس مستعملة أول إستخدام 2018 للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة تويوتا هايلكس مستعملة 35000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا هايلكس من طراز أوتوماتيك GL short.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا هايلكس مانيوال.

السيارة تويوتا هايلكس متوفرة بلون خارجي أبيض.

عداد الممشى للسيارة تويوتا هايلكس سجل 85000 كيلو متر.

السيارة تويوتا هايلكس بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.

السيارة بها باور ومكيف وفرش قماش وراديو كاسيت ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

للحصول على السيارة تويوتا هايلكس يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0598381280 أو من خلال الواتس آب على 00966598381280. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا toyota مستعملة للبيع كاش أو تقسيط داخل السعودية - ثقفني

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