“رابط Link” تسجيل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ksau-hs.edu.sa

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عمر شويل - جدة نستعرض معكم تسجيل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والتي تعتبر من الخيارات المتاحة والتي يفكر بها مئات من الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة من المتفوقين الراغبين في الالتحاق في المسار الطبي، ومن ضمن أشهر خيارات الجامعة التي تأتي في بال الطالب للتسجيل بها هي جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والتي تتيح العديد من التخصصات التي تناسب أحلام وطموحات الكثير من الطلبة، فتابعوا معنا حيث سنضع لكم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل الصحيحة في الموقع الرسمي، فتابعوا معنا في ثقفني.

موعد التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة بمختلف أفرعها في المملكة عن الجدول الزمني للقبول للعام الأكادميني 1444 هجري 2022-2023 ميلاديا، حيث أعلنت عن مواعيد فتح وإغلاق البوابة في الفروع الثلاث المختلفة، وهذا على حسابها الرسمي في تويتر، وهذا ما جاء في المواعيد التالية:

بوابة القبول الموحد (الرياض):

الطلاب: بدء التقديم من يوم 22 يوليو 2022 إلى 27 يوليو 2022 الساعة 12 ظهرا.

بوابة الجامعة للقبول (جدة – الأحساء):

من يوم 18 يوليو 2022 إلى يوم 21 يوليو 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا أيضا.

بوابة الجامعة للقبول الرياض وجدة المسار الثاني:

من يوم 17 يوليو 2022 إلى 30 أغسطس 2022 الثامنة صباحا.

وقد تابعنا معكم أيضا التسجيل في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 2022، وتابعنا معكم أيضا التقديم في جامعة السعودية الإلكترونية، وهما ما يعتبران خياران شائعان يفكر فيهما طالب الثانوي.

تسجيل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

ونتابع معكم الطريقة الصحيحة للتقديم بجامعة الملك سعود العلوم الصحية، وهذا لخريجي الثانوية العامة، وهذا للتخصص في أحد التخصصات التي توفرها الجامعة، وهذا سواء الطب، أو طب الأسنان، الصيدلة، الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، العلومة التطبيقية، التمريض، العلوم والمهن الصحية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: