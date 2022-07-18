نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات ومركبات للبيع بالسعودية باسعار تبدأ من 8500 ريال سعودي في المقال التالي

نظرا لإرتفاع أسعار السيارات إتجه بعض الأشخاص من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخل المملكة العربية السعودية إلى البحث في أسواق السيارات المستعملة بالسعودية. والتي يتوفر بها العديد من ماركات السيارات المستعملة المعروفة مثل سيارات تويوتا وسيارات هيونداي وسيارات كيا وفورد وهوندا والكثير من الماركات الشهيرة والمعروفة بقوتها وصلابتها في الطرق. سيارات للبيع في السعودية بموديلات مختلفة والتي تتميز بمواصفات عالمية وتتوفر السيارات المستعملة بأسعار مخفضة تناسب الدخل الشهري لجميع المواطنين السعوديين ذات الدخل المحدود مع توافر بعض ماركات وأنواع السيارات بنظام التقسيط. سيارة هيونداى النترا 2016: متاح للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة الدمام. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا الوقود الكهربائي. ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها حوالي 85000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 25000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أحمر.

السيارة هيونداي إلنترا جميع الكماليات من طراز أوتوماتيك GL 1.6.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بمكيف وريموت كنترول وفرش جلد وباور.

السيارة بها نوافذ أمامية كهربائية ونوافذ خلفية كهربائية.

السيارة بها مبدل أقراص وراديو كاسيت وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا يرجى الإتصال على 595113485 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096695113485. سياره تويوتا كامري 2012: يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2012 للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري في الأسواق مستعملة 9000 ريال سعودي. عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري 225000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بوسائل راحة كالمكيف وريموت كنترول وفتحة سقف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات وبلوتوث ومبدل أقراص ومشغل دي في دي.

السيارة تويوتا كامري بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومثبت سرعة.

السيارة تويوتا كامري بها جنوط وإنذار وقفل مركزي للأبواب وسبويلر خلفي وكشافات ضباب ومقاعد كهربائية.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجي التواصل مع البائع على الرقم 595129549 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096695129549. عمر شويل - جدة سيارات ومركبات للبيع بالسعودية باسعار تبدأ من 8500 ريال سعودي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات ومركبات للبيع بالسعودية باسعار تبدأ من 8500 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.