[حالة أهلية حساب المواطن hrsd.gov.sa] موعد صرف البرنامج الجديد 1444 راتب أغسطس ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة حالة أهلية حساب المواطن hrsd.gov.sa البرنامج التابع لبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المواطنين بالمملكة من عدد من الفئات المحددة، حيث علن خادم الحرمين الشريفين قبيل عيد الأضحى عدد من القرارات الجديدة والتي كان منها إعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني في البرنامج الأشهر من برامج الوزارة، برنامج حساب المواطن، والذي كان قد توقف في 2020، وأعلنت الوزارة المواعيد المحددة للحصول على أهلية صرف راتب الشهر الجديد.

[حالة أهلية حساب المواطن hrsd.gov.sa] موعد صرف البرنامج الجديد 1444 لشهر أغسطس ca.gov.sa

قام الملك سلمان في الأيام الأولى من ذي الحجة بالإعلان عن عدد من القرارات الهامة التي تهم المواطن السعودي من أصحاب الدخل المحدود من المستفيدين من خدمات الوزارة، وكانت بصرف هبة مالية ومقطوعة لكل من مستفيدي الذمان الاجتماعي وحساب المواطن وبرنامج دعم صغار الماشية، وذلك ليتمكنوا من التغلب على ارتفاع الأسعار في العديد من المجالات وتم صرف المكرمة الملكية جميعها قبل عيد الأضحى، بينما أعلن الملك سلمان كذلك عودة التسجيل من جديد في برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القديم لحساب المواطن.

أهلية برنامج حساب المواطن

يتم الاستعلام عن أهلية البرنامج للمسجلين الجدد بعد أن يتم اعتماد جميع التسجيلات الجديدة ومراجعة التسجيلات، وقد أطلق البرنامج التسجيل من جديد للمتضررين من ارتفاع الأسعار والمسجلين في الضمان المطور وفق عدد من الشروط والضوابط الهامة، وقد انطلق التسجيل الإلكتروني من جديد عبر رابط التسجيل وايضا منصة ابشر والمنصة الوطنية الموحدة منذ السادس من يوليو 2022.

كيف أحصل على أهلية راتب أغسطس 2022

أعلن برنامج حساب المواطن أن على المواطنين لمسجلين الجدد بالبرنامج إتمام عملية التسجيل واستكمال البيانات الهامة المطلوبة جميعها، دون إنقاص، وذلك قبل يوم 16 يوليو 2022، حيث يتم دراسة كافة الطلبات قبل هذا اليوم ومراجعة الأهلية جيدا من البرنامج ليتم الإعلان فيما بعد عن أهلية الحصول على راتب الشهر الجديد، أغسطس 2022، بينما يكون المسجلين بعد يوم 16 يوليو 2022 يتم دراسة أهليتهم لراتب سبتمبر 2022.

ما معنى “لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا في حساب المواطن”

تظهر تلك الرسالة عند إتمام عملية التسجيل في برنامج دعم وزارة الموارد البشرية المسمى بحساب المواطن، وذلك قبل موعد الإعلان عن قبول الأهلية، والذي يتم فيها التأكد أن المسجل في البرنامج لم يكن من المستفيدين من قبل في راتب البرنامج، ولا تعني هذه الرسالة أن المستعلم لم تقبل أهليته، بينما يستمر دراسة الأهلية الخاصة به.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

كيفية الاستعلام عن حالة أهلية حساب المواطن hrsd.gov.sa