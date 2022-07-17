نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد الفحص الدوري للسيارات في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد الفحص الدوري يشغل عقول أصحاب السيارات الذين يبحثون عن موعد فحص السيارات الدوري التي تحدده إدارة المرور السعودي، فالاهتمام بفحص السيارة ضروري لتجديد رخصة السيارة والعديد من الإجراءات الأخرى، حيث يحصل صاحب السيارة بعد الانتهاء من الفحص على رخصة تفيد بصلاحية السيارة وعدم احتوائها على أي أعطا ل، ويوجد مواعيد للفحص الدوري ويجب الحجز وقد سهلت المملكة طريقة الحجز الكتروانيا من خلال وزارة الداخلية وقد سهل الأمر على الكثير دون ضياع الوقت وبذل الجهد في الذهاب إلى المكاتب وحجز موعد فحص السيارة والاستعلام عنه، كما يحتاج المسؤولين في مواقع فحص السيارات على الإطلاع على كافة الأوراق التي تثبت ملكية السيارة، كما لابد من إحضار الأوراق الخاص برخصة سير المركبة. وعلى مالك أو سائق المركبة أن تكون معه كافة الأوراق كاملة قبل أن يقوم بالقيام بالفحص الشامل للسيارة، وللفحص الدوري رسوم محددة، ويختلف باختلاف نوع السيارة، ولابد من سداد كافة الرسوم قبل إتمام عملية الفحص.

كيفية حجز موعد الفحص الدوري للسيارات

عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري يعد مخالفة للنظام تتراوح غرامتها بين 150 ريال في حدها الأدنى و 300 ريال في حدها الأعلى، ولا يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ، وفيما يتعلق بسيارات الأجرة وحافلات النقل العام، فإنَّ الفحص الفني يكون لها بعد مرور سنتين على منح الترخيص الأولي لها، ثم بعد ذلك تخضع للفحص السنوي بصورة دورية، ونوضح كيفية حجز موعد الفحص:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكترونية. الضغط على المواعيد يتم تحديد الخدمة التابعة لقطاع المرور. إدخال البيانات المطلوبة اختيار الفئة المناسبة لك ولسيارة. اضغط على طلب الخدمة قم بتحديد نوع الخدمة يتم تحديد المحافظة التابع لها ثم بعد ذلك تحديد مكان إجراء الفحص. إدخال البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية. ثم تحديد التاريخ والوقت المناسب لإجراء الفحص اضغط على حجز الموعد بعد الانتهاء.

شروط إجراء الفحص الدوري للسيارات

ينبغي أن يتم إجراء الفحص للسيارة بشكل دوري كل 6 أشهر.

في حالة بيع أو شراء السيارة يجب القيام بفحص دوري لها.

يشترط ان تكون السيارة التي يقدم الشخص الحصول على حجز فحص لها خالية من أية أعطال.

إذا أصاب السيارة أية أعطال يجب القيام بعمل فحص دوري لها.

مواعيد الفحص الدوري للسيارات

في مدينة أبها من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً ، من الأحد إلى الخميس. مواعيد الامتحان يوم السبت من الساعة 7 إلي 10 مساء. الوافدين إلى مدينة الباحة من الأحد إلى الخميس مواعيد العمل الرسمية للتفتيش من السابعة صباحا إلي الرابعة مساءا. المواعيد الرسمية يوم السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا. في الجوف مواعيدهم الرسمية شبيهة بالباحة. أما مدينة الخرج فتواريخها الرسمية مماثلة لتواريخ أبها. في الرس المواعيد الرسمية من الساعة 7 صباحًا حتى 4 مساءً من الأحد إلى الخميس ويوم السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 2 مساءً. في مدن عرعر والبيشة والقريات المواعيد الرسمية للفحوصات الدورية مشابهة للرس. في قرية الدمام من الأحد إلى الخميس من7 صباحاً حتى 11مساءً والسبت من 7 صباحاً حتى 10 مساءً. في مدينة حفر الباطن وحائل والهفوف وجدة 1 وجدة 2 وجيزان من الأحد إلى الخميس من7 صباحاً حتى 11مساءً والسبت من 7 صباحاً حتى 10 مساءً.

الفحص الدوري للسيارات الجديد

يجب دفع رسوم الفحص الدوري قبل إجراء الفحص وتختلف قيمة الفحص الدوري للمركبات حسب النوع وتختلف عن قيمة الفحص الدوري لأول مرة عن قيمة أعادة الفحص كالاتي:

فحص دراجة بخارية 35 ريال ومراجعة 12 ريال. السيارة الصغيرة الاختبار 73 ريال سعودي ولإعادة الفحص 24 ريال سعودي. للحافلات الصغيرة الاختبار 96 ريال والمراجعة 29 ريال. للحافلات المتوسطة فتبلغ قيمة المعاينة 141 ريالاً و 42 ريالاً إعادة الفحص. بالنسبة للحافلات الكبيرة الفحص الدوري بقيمة 205 ريال وفي حال إعادة الفحص سيكون 62 ريالا . مركبات النقل الصغيرة 96 ريالاً ومرة ​​أخرى 29 ريالاً. ومركبات النقل المتوسط ​​ فيبلغ سعر الاختبار 141 ريالاً وفي حال أعيد الفحص تكون التكلفة 42 ريالاً سعودياً. الشحن الثقيل التكلفة 205 ريال سعودي وتكلفة المراجعة 62 ريال سعودي. أما نصف المقطورات فتبلغ تكلفة فحصها 184 ريالا سعوديا ، وإعادة الاختبار 55 ريالا سعوديا.

المستندات المطلوبة للقيام بفحص دوري للسيارة

ينبغي أن يحمل الشخص استمارة نموذج الفحص البيئي للسيارة.

يتم تقدم عدد 2 صورة من الاستمارة الخاصة بفحص السيارة.

وجود استمارة الفحص الدوري للسيارة الرسمية.

يشترط ان يكون الشخص حامل لرخصة قيادة لتلك السيارة

كما أن يحق للأشخاص الذين يعملون بالمرور في إخراج أي مركبة عن طريق السفر أو السير بها على احد الطرق مادام هذه السيارة ليست على حاله جيده وذلك حتى لا تتعرض للحوادث كما لا يجوز استخدام أي نوع من العربات وهي على حالة سيئة من ناحية التجهيزات ويحق لمن يعمل بالمرور أن يختبر أجزاء المركبة مثل المرايا أو العجلات أو أي جزء آخر وذلك لكافة أنواع المركبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تهتم بكل ما يخص السيارة في المملكة من خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 وشروط التجديد والاستعلام عن تامين السيارة وغيرها الكثيرة من الاستعلامات والخطوات الخاصة بالمركبات وتعمل على تتطوير وتقدم كافة الخدمات الكترونيا لتسهيل الإجراءات في الوضوع الحالي.