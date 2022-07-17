نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل رقم واتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد دعم المحتاجين تقديم مساعدات مالية وعينية وسداد قروض وغيرها لمواطني المملكة في المقال التالي

نقدم إليكم كيفية وشروط الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث أنه في المملكة العربية السعودية تعددت وتنوعت المؤسسات التي تهدف إلى الخير وتسعى إلى مساعدة المحتاجين وكان من بين هذه المؤسسات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي نجحت -بفضل الله- إلى مساعدة مئات الأسر الفقيرة في تلبية احتياجاتهم اللازمة وتمكنوا من خلالها من سداد ديونهم المستحقة والحصول على المسكن والأدوية وغيرها من الاحتياجات والمستلزمات. خطوات الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد يقوم الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة الدخول إلى موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية الإلكتروني الرسمي.

الخيرية الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع بتسجيل دخوله إلى حسابه أو عن طريق عمل حساب جديد خاص به بخطوات بسيطة.

بعد تسجيل الدخول يقوم المستفيد بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في قائمة الموقع الأساسية على صفحته الرئيسية.

ينقر الشخص المستفيد على خانة “المساعدات المالية” ثم قم بالنقر على أيقونة “طلب المساعدة” وبعدها تبدأ في كتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة منك.

البيانات المطلوبة تتمثل في اسم الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدة تتمثل في اسم الشخص رباعيًا وحالته الاجتماعية وقيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه.

يبدأ الشخص في كتابة الأسباب التي جعلته يلجأ إلى المؤسسة لطلب المساعدة ويشرح حالته بالتفصيل ويقدم الأوراق التي تدعم أقواله وأسبابه وتجعله مستحقًا.

بعد أن يتأكد الشخص من أن البيانات التي قام بإدخالها صحيح يقوم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب” ويتم مراجعة الطلب بشكل فوري.

في حالة قبول المؤسسة للطلب يقوم الشخص باستقبال رسالة إما على هاتفه المحمول أو على عنوان بريده الإلكتروني تفيد قبول طلبه.

كما يمكنك التواصل مع المؤسسة عن طريق واتساب مع +966 55 048 4810 شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من الضروري أن يكون الشخص الذي يرغب في المساعدة سعودي الجنسية.

أن يقوم الشخص بتقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية التي تفيد حالته المادية والصحية والاقتصادية.

إذا كان الشخص يعاني من أي أمراض صحية أو إعاقة بدنية أو أي سبب يمنعه من العمل. عمر شويل - جدة تواصل رقم واتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد دعم المحتاجين تقديم مساعدات مالية وعينية وسداد قروض وغيرها لمواطني المملكة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل رقم واتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد دعم المحتاجين تقديم مساعدات مالية وعينية وسداد قروض وغيرها لمواطني المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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