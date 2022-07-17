نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة اقساط بدون دفعة واستعلام عن العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة اقساط بدون دفعة مقدمة أو الكفيل وفرته شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل التي تخصصت في تقديم جميع أنواع السيارات وخصوصًا السيارة المستعملة بضمان وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء من المقيمين والمواطنين أيضًا وقبل تسجيل الطلب أو إرسال الوثائق إلى الشركة لا بد من التعرف على شروط سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2022 عن طريق الشركة، وما هي الإجراءات والمتطلبات من أجل شراء سيارات بالتقسيط من المعرض مباشرة.

سيارات مستعملة اقساط بدون دفعة

هناك العديد من الفروع المنتشرة والتي تقدم خدمات التقسيط للمعرض ومن بينها الفرع الكائن بمدينة جدة وقد أكدت الشركة على أن مميزات سيارات مستعملة اقساط بدون دفعة هي كما يلي:

تقسيط بدون كفيل وبدون دفعة أولى.

الاشتراك في برنامج التأمين الشامل.

كما يحصل العميل على تقسيط السيارة بضمان حتى ثلاث سنوات ولكن على أجزاء معينة بالسيارة من بينها الأجزاء الكهربائية وعلى رأسها المحرك.

استعلام عن عروض السيارات المستعملة

يمكن معرفة ما هي العروض الجديدة وأنواع السيارات المستعملة التي يمكن شرائها من خلال الشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ومن أفضل أنواع السيارات المتاحة خلال الفترة الحالية عرض على تقسيط سيارة تويوتا أنوفا موديل عام 2021 وقسطها الشهري هو 1870 ريال سعودي وهي من أنواع السيارات التي تعمل عن طريق نظام الأوتوماتيك، وبضمان حتى ثلاث سنوات.

وقد قدمت الشركة عرض على تقسيط تويوتا كورولا المستعملة وحددت قيمة الدفعات الشهرية وهي 1650 ريال سعودي، ولكن لم يتم تحديد سعر شراء السيارة بنظام الكاش، وهي من السيارات المتوفرة في مدينة الرياض.

طلب سيارة مستعملة تقسيط

يمكن التعرف على آلية طلب السيارات المستعملة بالتقسيط بدون دفعة أولى وبدون كفيل من خلال الشركة عبر الاتصال على رقم 8002442211 كما يستطيع العميل أن يقوم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected] وسوف يتم الرد عليك عن طريق الشركة كما يمكن معرفة أسطول السيارات المتاح عبر الموقع الإلكتروني.