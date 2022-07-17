الجامعة السُّعُودية الإلكترونية تقديم برامج البكالوريوس 1444

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السُّعُودية الإلكترونية تقديم برامج البكالوريوس 1444 في المقال التالي
الجامعة السُّعُودية الإلكترونية، فقد تم الإعلان من جانب الجامعة السُّعُودية الإلكترونية عن بَدْء التقديم للقبول في الجامعة فيما يخص التسجيل في برامج البكالوريوس لكل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد 1444هـ، ويتم التقديم بعدد من التخصصات المتاحة للتسجيل في فروع الجامعة، من خلال بعض المعايير الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قَبُول التسجيل الخاص بهم، ويتم التقديم في الجامعة السُّعُودية بشكل إلكتروني عبر منصة بوابة القبول التابعة لها لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم الإلكتروني في الجامعة السُّعُودية الإلكترونية.
الجامعة السُّعُودية الإلكترونية وشروط التقديم
تضع الجامعة السُّعُودية الإلكترونية عدد من المعايير والشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وقد حددت الجامعة شروط التقديم علي النحو التالي:
- يجب أن تكون الهُوِيَّة الوطنية الخاص بالمتقدم سارية المفعول.
- يشترط علي كل متقدم أو متقدمة الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة، ولا تشترط الجامعة قَبُول الطالب أو الطالبة لسنوات تخرج محددة لمؤهل الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة.
- يجب أن يكون قد تم أداء الاختبار الخاص بالقدرات العامة، وفق مدة صَلاحِيَة الخاصة بالاختبارات المعيارية فيما يخص اختبار القدرات العامة بناءً علي ما يتم تحديده من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- يتطلب التقديم أداء الاختبار الخاص باللغة الإنجليزية سواء STEP أو IELTS.
- لا تقبل كِلْيَة العلوم الصحية إلا الخريجين من المسار العلمي فقط.
- وفق النسبة الموزونة سيتم القبول والمفاضلة بين جميع المتقدمين للجامعة.
طريقة التقديم بالجامعة السُّعُودية
يتم التسجيل في التخصصات المتاحة للتقديم بفروع الجامعة المختلفة بناءً علي توافر شروط التقديم وقيام المتقدم بالتسجيل الإلكتروني بهذه الخطوات التالية:
- يجب أن يتم الدخول إلى منصة الجامعة السُّعُودية الإلكترونية: تسجيل دخول.
- اختيار النقر علي التقديم الإلكتروني (القبول).
- تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات الشخصية يجب تسجيلها بشكل صحيح.
- إدخال عدد أربع رغبات كحد أقصى للتقديم مع التأكد من الترتيب الخاص بالرغبات بكل دَقَّة.
- التأكد من الانتهاء من تقديم طلب القبول.
- ثم النقر علي إرسال الطلب.
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