نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل وأجدد العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل هي ميزة من أهم المميزات التي تقدمها المعارض المتخصصة في تقسيط سيارات بدون كفيل للمقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وقد ازداد البحث خلال الفترة الأخيرة عن عروض تقسيط سيارات بدون كفيل بالمدينة المنورة أو عروض سيارات 2022 بدون دفعة أولى وخصوصًا لسيارات هيونداي التي تعتبر من أفضل السيارات وأكثرها تميزًا كما هو الحال في تقسيط سيارات تويوتا بدون كفيل.

تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل

يعتبر معرض عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة من أهم المعارض التي استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من الجماهير في وقت قياسي حيث أنها استطاعت تقديم عروض تقسيط السيارات بدون كفيل لمختلف الأنواع كما أنها توفر خدمة تقسيط السيارات المستعملة ومن أهم عروض تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل 1444.

عروض تقسيط سيارات هيونداي

يمكن تقسيط سيارات هيونداي من المعرض بدون مصاريف إدارية كما أن المعرض يتولى مهمة سداد قيمة القسط الأول والثاني نيابة عن العميل، ويتم السداد على مدار خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ القبول في برنامج التقسيط.

وقد أعلن المعرض عن أن عروض تقسيط السيارات معتمد رسميًا من خلال الهيئة الشرعية ومن أفضل أنواع السيارات موديل هيونداي ما يلي:

يمكن تقسيط سيارة أكسنت موديل هذا العام ودفع قيمة القسط شهريًا بقيمة 1222 وذلك لفترة خمس سنوات، وكما قلت عدد السنوات كلما زادت تكلفة القسط الشهري.

كما أن هناك فئة أخرى يمكن الحصول عليها ودفع قسط شهري مُقدر بقيمة 2141 ريال سعودي على خمس سنوات.

عروض تويوتا عبداللطيف جميل

كما أن هناك مجموعة من سيارات تويوتا الحديثة متوفرة لدى المعرض بنظام التقسيط من بينها سيارة يارس سيدان موديل عام 2022 وهي من أحدث السيارات التي قامت بإنتاجها شركة تويوتا العالمية أما عن قيمة دفعاتها فهي مقدرة بمبلغ 1083 ريال سعودي وتسدد على خمس سنوات.

كما قدمت الشركة عروض تقسيط كورولا 2022 تويوتا بدفعات شهرية بقيمة 1339 ريال سعودي، والسداد على مدار خمس سنوات، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن السيارات المتاحة لدى الشركة عند زيارة موقعها الإلكتروني.