نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارات بالتقسيط من المعرض مباشرة والحاسبة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سيارات بالتقسيط من المعرض مباشرة يعتبر من الحلول المناسبة للأوضاع المالية للكثير من العملاء إذ أن المعارض السعودية المتخصصة في التقسيط المباشر للسيارات لا تطلب إجراءات معقدة وتساعد في التسهيل على العملاء، ولكن بالرغم من ذلك لا بد من معرفة ما هي شروط معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك وما هي المميزات التي يتم تقديمها أيضًا إلى المقبولين، لذا سنذكر أفضل معارض تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم.

شراء سيارات بالتقسيط من المعرض مباشرة

يعمل عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة على تقديم الكثير من حلول التمويل المتميزة، كما أنه يقدم خدمة تقسيط السيارات عن طريق تقديم التمويل التأجيري ونظام التمويل بالمرابحة ومن أجل شراء سيارات بالتقسيط من المعرض مباشرة لا بد من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في التالي:

الحصول على بطاقة الأحوال إن كان المواطن سعودي وتقديم نسخة منها.

تقديم صورة الإقامة إن كان العميل وافد.

لا بد أن ينتهي جميع العملاء من إصدار رخصة القيادة للحصول على التقسيط.

تقديم مفردات الراتب أو شهادة مستخرجة من جهة العمل مدون بها إجمالي الراتب الشهري.

تقديم إثبات عنوان السكن.

حاسبة تقسيط السيارات بدون بنك

من خلال عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات يمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية للتعرف على قيمة التمويل التي تتناسب مع السيارة التي ستحصل عليها من خلال المعارض، وتستخدم كما يلي:

يقوم العميل بالدخول إلى موقع عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة.

ثم يتم الدخول إلى السيارات التي تناسبني.

إدخال صافي الدخل الشهري والدفعة المقدمة.

ثم النقر على استعراض للحصول على كافة المعلومات عن السيارات التي تتناسب مع الراتب وقيمة الدفعات الشهرية وأيضًا فترة السداد.

عروض تمويل السيارات من عبداللطيف جميل

يعمل المعرض على تقديم العديد من العروض على تقسيط السيارات بمختلف أنواعها ومن أهم أنواع السيارات في السعودية التي تخصص المعرض بتقديمها هي سيارات تويوتا تقسيط بدون مقدم وبدون كفيل كما أن المعرض يعمل على توفير أنواع مختلفة من التمويل وعقب تسجيل الدخول إلى الموقع يمكن التعرف على أحدث أنواع الموديلات المتوفرة.