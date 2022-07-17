عروض التقسيط السيارات وشروط الطلب

عروض التقسيط السيارات قدمتها العديد من الجهات المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي تخصصت في تقديم العروض المتميزة فيمكن تقسيط سيارات بدون فوائد عن طريق البنوك السعودية كما أن هناك حلول تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم متوفرة من خلال المعارض المعتمدة والمعروفة بجميع فروعها، ولا بد أن يعرف العميل ما هي أهم شروط عروض التقسيط السيارات في المملكة قبل أن يقوم بتقديم الطلب.

عروض التقسيط السيارات

من بين أفضل البنوك المتخصصة في عروض التمويل التأجيري للسيارات أو عروض التقسيط السيارات هو البنك الأهلي السعودي الذي أعلن عن تقديم عروض خاصة إلى العملاء بالاشتراك مع كبرى الموزعين والوكلاء، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال الخطوات التالية:

ينتقل العميل إلى موقع البنك الأهلي.

ثم الدخول إلى خدمات التمويل.

اختيار التمويل التأجيري للسيارات.

ينتقل العميل إلى أحد البرامج المتاحة أو اختيار تبويب العروض الخاصة للتعرف على عروض السيارات من البنك الأهلي.

والجدير بالذكر أن البنك قدم مختلف أنواع السيارات من بينها عروض تقسيط سيارة تويوتا الجديدة أو المستعملة ولا بد من توافر الشروط المطلوبة للقبول في ذلك البرنامج كما أن تقسيط السيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل متوفر لأنواع أخرى من السيارات كما أنه متوفر للسيارات المستعملة.

شروط تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم

من أجل الاشتراك في عروض تقسيط السيارات بدون مقدم لا بد من الاطلاع على الشروط المطلوبة والتي تتمثل في التالي: