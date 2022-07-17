نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التقسيط السيارات وشروط الطلب في المقال التالي
عروض التقسيط السيارات قدمتها العديد من الجهات المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي تخصصت في تقديم العروض المتميزة فيمكن تقسيط سيارات بدون فوائد عن طريق البنوك السعودية كما أن هناك حلول تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم متوفرة من خلال المعارض المعتمدة والمعروفة بجميع فروعها، ولا بد أن يعرف العميل ما هي أهم شروط عروض التقسيط السيارات في المملكة قبل أن يقوم بتقديم الطلب.
عروض التقسيط السيارات
من بين أفضل البنوك المتخصصة في عروض التمويل التأجيري للسيارات أو عروض التقسيط السيارات هو البنك الأهلي السعودي الذي أعلن عن تقديم عروض خاصة إلى العملاء بالاشتراك مع كبرى الموزعين والوكلاء، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال الخطوات التالية:
- ينتقل العميل إلى موقع البنك الأهلي.
- ثم الدخول إلى خدمات التمويل.
- اختيار التمويل التأجيري للسيارات.
- ينتقل العميل إلى أحد البرامج المتاحة أو اختيار تبويب العروض الخاصة للتعرف على عروض السيارات من البنك الأهلي.
والجدير بالذكر أن البنك قدم مختلف أنواع السيارات من بينها عروض تقسيط سيارة تويوتا الجديدة أو المستعملة ولا بد من توافر الشروط المطلوبة للقبول في ذلك البرنامج كما أن تقسيط السيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل متوفر لأنواع أخرى من السيارات كما أنه متوفر للسيارات المستعملة.
شروط تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم
من أجل الاشتراك في عروض تقسيط السيارات بدون مقدم لا بد من الاطلاع على الشروط المطلوبة والتي تتمثل في التالي:
- إن كان العميل موظف في مؤسسة حكومية ويقوم بتحويل راتبه فلا بد ألا يكون العمر أقل من ثمانية عشر سنة، وفترة الخدمة لا تقل عن شهر والراتب الشهري لا يكون أقل من 2500 ريال سعودي.
- كما يستطيع الموظف في القطاع الخاص الحصول على التمويل لتقسيط السيارات إذا كانت فترة الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- عند تحويل الرواتب على بنوك سعودية أخرى، فلا يقل الراتب عن أربعة آلاف ريال سعودي وألا يكون السن أقل من ثمانية عشر سنة.
- إذا كان العميل مالك مؤسسة فلا بد ألا يكون الراتب أقل من عشرة آلاف ريال سعودي.
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