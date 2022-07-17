نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء وتجديد الهوية أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة متطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء سهلت وزارة الداخلية تجديد الهوية لعدم التعرض للمسائلة القانونية والغرامة للتأخير بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال المدنية، وتعد الهوية الوطنية وثيقة رسمية للأثبات بيانات الشخص من الجنسية والوظيفة وتاريخ الصلاحية ولايقل عمر المستخرج عن 15 عام، كما من الممكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها ب180 يوم للإعطاء فرصة للتجديد بسهولة دون الانتظار إلى موعد انتهائها، وتكون الغرامة في حدود 100 ريال سعودي عند التأخير ويمكن استلامها عبر خدمات البريد السعودي من خلال خدمة واصل، وقد أصدرت وزارة الداخلية متطلبات وخطوات تجديد الهوية للنساء وأيضا كم الممكن تجديد الهوية أون لاين أو ذاتيا.

كما يمكن معرفة كيفية تجديد هوية زائر 1442 وطريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية، وهي ضرورية أيضاً من أجل السفر أو التنقل من مكان إلى آخر، وتصدر بطاقة الهوية الوطنية السعودية من إدارة الأحوال، لكل شخص تجاوز 15 عام، وتستمر صلاحيتها نحو 10 سنوات، ويجب تجديدها بعد الانتهاء حتى لا تضطر إلى دفع غرامة مالية، ويتم حجز الموعد من أجل تجديد بطاقة الأحوال يتم من خلال حسابك في منصة ابشر، حيث يمكنك حجز الموعد لك أو لأحد التابعين، ثم تقوم بطباعة تذكر الموعد والذهاب بها مع الأوراق المطلوبة للتجديد إلى مديرية الأحوال في الموعد المحدد، وسيكون مدون على تذكرة الموعد كل المتطلبات اللازمة لتجديد البطاقة وكذلك الأوراق والمستندات، يمكن لأي مواطن الحصول على نموذج تجديد بطاقة الأحوال بالدخول على قائمة النماذج الموجودة على موقع وزارة الداخلية واختيار نموذج وثيقة.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء

وتعد من أهم المتطلبات لتجديد الهوية هو انتظار فترة صدورها التي تستغرق أسبوعين كاملين، وتجديد البطاقة بعد موعد انتهائها أمرا مخالفا للقانون ويحاسب عليه المواطن ولقيام بخطوات التجديد إلكترونيا أو من المكتب يجب بعض المستندات ومنها:

وجود صورة شخصية واحدة مقاس ٦×٤ حديثة وملونة مع ضرورة تغطية شعر الرأس. إحضار أصل البطاقة التي انتهت من أجل التجديد وصورة منها أيضا. أن تحضر المرأة صورة من سجل العائلة في حالة كانت متزوجة. يجب على المرأة ملئ الاستمارة المخصصة لتجديد الهوية الوطنية. ‏لابد من إكمال النموذج الخاص بالتجديد النساء برقمه 2/65 ويتم الكتابة عليه باللون الأزرق دون فعل أي شطب أو كشط عليه.

تجديد الهوية الوطنية أون لاين

الدخول للمنصة الرسمية لموقع ابشر. الدخول إلى الأحوال المدنية والخدمات الخاصة بها. كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تظهر على الصفحة ويكون بشكل دقيق. الدخول إلى خدمات المواعيد. الضغط على خانه خدمة حجز موعد جديد. يتم اختيار كلمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية. يتم تحديد الفرع القريب منه للحصول على البطاقة. بعد ذلك يتم تحديد موعد لها ثم عليك الضغط على موافق.

تجديد الهوية الوطنية ذاتيا

يتم تجديد بطاقة الهوية الوطنية ذاتيا بحيث يكون ذلك عن طريق الأجهزة الذاتية والتي تتواجد في الكثير من الأماكن العامة في أماكن متعددة ومتفرقة من المملكة من خلال الخطوات الأتية:

يذهب المواطن إلى أقرب مكان فيه جهاز تجديد بطاقة الأحوال ذاتيا. يتم إدخال البطاقة القديمة والمنتهية في مكانها المخصص. يتم التقاط الصورة الشخصية للمواطن بكل سهولة وهو واقف أمام الكاميرا مباشرة. من أجل التحقق من بصمة الأصبع للمواطن يتم وضع الإصبع في الماكينة المخصصة له. من الممكن القيام بانتظار خروج البطاقة بعد الانتهاء منها وتخرج من الماكينة.

طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء مدة صلاحيتها بنحو 6 أشهر بما يعادل 180 يوما. طرق الاستلام وأكدت أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام، ويمكن التجديد عبر أبشر

الدخول الى منصة أبشر . اختيار أبشر أفراد. وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على تسجيل الدخول. اختيار الخدمات. اختيار الخدمة التي نريد إنجازها. ثمّ ندخل البيانات المطلوبة. الضغط على تقديم الطلب. حجز موعد في الأحوال المدنية عبر أبشر، لاستلام البطاقة التي قمنا بتحديثها.

والجدير بالذكر ويمكن طباعة نموذج تجديد البطاقة من خلال نماذج الأحوال المدنية الموجودة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، كما أن يوجد العديد من الاستعلامات الخاصة برقم الهوية الوطنية كالاستعلام عن التأمينات وطباعة شهادة التأمينات ومدة الاشتراك برقم الهوية وغيرها الكثير من الخطوات الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية في المملكة.