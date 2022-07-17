noor.moe.gov.sa تسجيل ولي الأمر نظام نور 1444 برقم الهوية

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تسجيل ولي الأمر نظام نور 1444 حيث هناك العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الفترة الحالية يبحثون عنها طريقة تسجيل ولي الأمر نظام نور 1444 حيث إن التسجيل بشكل إلكتروني يكون من خلال الموقع الرسمي لنظام نور باستخدام حساب ولي الأمر فإن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أوضح الجدول مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين الجدد 1444، وذلك في جميع المراحل التعليمية رياض الاطفال الصف الأول الابتدائي لذلك سوف نشرح خلال هذا التسجيل ولي الأمر في نظام نور وذلك من خلال موقع ثقفني.
تسجيل ولي الأمر نظام نور 1443
أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية السعودية أن النظام الإلكتروني من خلال رابط موقع نور الرسمي لتسجيل جميع الأطفال في رياض الاطفال يبدا من يوم الأحد الموافق 28 من شهر شوال لعام 1443 ويستمر حتى العام الدراسي 1444 ويكون التقديم لجميع الأطفال الذين أكملوا سن الثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وذلك وفقا لبعض الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم لكي يتم قبول الطفل في نظام نور وتكون أولوية التسجيل للأكبر سنا.
شروط تسجيل الروضة نظام نور
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن جدول مواعيد تسجيل رياض الأطفال من خلال نظام نور و كما انها حددت بعض الشروط ليتم التسجيل في نظام نور بشكل صحيح ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب أن يكون الطفل في وصل سن القبول في مراحل رياض الأطفال والذي تكون من عمر ثلاث سنوات
- يتم قبول الطفل تبعا لمحل سكن ولي الأمر
- يجب ان يكون الطالب سعودي الجنسيه
- إذا تم التسجيل تبع برامج التدخل المبكر فيجب تشخيص الطفل من قبل مجموعة من المتخصصين وتقديم التقرير الذي يجب ان يكون معتمد من جهات مختصه ومعتمده في السعودية
- يجب أن يتوافر ولي الأمر جميع الأوراق والمستندات التي تخص الطلبة ولي الأمر من قبل وزارة التعليم.
رابط تسجيل لرياض الأطفال نظام نور
- يجب علي ولي الأمر الضغط على الموقع الرسمي لمنصة نور الإلكترونية
- ثم يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح
- الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على تسجيل الأبناء
- ثم اختيار تسجيل طالب جديد وتحديد نوع الصف ومستوى اول او مستوى ثاني
- كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على تسجيل في نهاية الصفحة.
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